Цены на бензин на тюменских АЗС продолжают расти

Posted 21 февраля, 04:04
Published 21 февраля, 04:04
Modified 21 февраля, 04:06
Updated 21 февраля, 04:06
Одновременно с этим дизельное топливо подешевело за неделю на 6 копеек — литр сегодня пролают по цене 70,70 рубля.
В целом за последние три месяца цены на топливо в Тюменской области увеличились от 42 копеек до 2 рублей. Наибольший рост продемонстрировало дизтопливо — за период с ноября по февраль литр подорожал более чем на 2 рубля.
По данным Росстата, рост стоимости бензина отмечен в 67 регионах России. В среднем розничные цены увеличились за неделю на 12 копеек.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам экспертов снижения цен на топливо в ближайшее время в России ожидать не стоит. Напротив, к летнему сезону ожидается повышение стоимости бензина и дизельного топлива на 7-10%