nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 04:04

Published 21 февраля, 04:04

Modified 21 февраля, 04:06

Updated 21 февраля, 04:06

Цены на бензин на тюменских АЗС продолжают расти

Цены на бензин на тюменских АЗС продолжают расти

21 февраля 2025, 04:04
Фото: 1MI.
За последнюю неделю стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 14 копеек — до 54,64 рубля, АИ-95 подорожал на 36 копеек — до 60,38 рубля, АИ-98 теперь стоит до 80,84 рубля за литр. Такие данные предоставил сервис fuelprices.

Одновременно с этим дизельное топливо подешевело за неделю на 6 копеек — литр сегодня пролают по цене 70,70 рубля.

В целом за последние три месяца цены на топливо в Тюменской области увеличились от 42 копеек до 2 рублей. Наибольший рост продемонстрировало дизтопливо — за период с ноября по февраль литр подорожал более чем на 2 рубля.

По данным Росстата, рост стоимости бензина отмечен в 67 регионах России. В среднем розничные цены увеличились за неделю на 12 копеек.

В Тюмени назвали самые угоняемые автомобили
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам экспертов снижения цен на топливо в ближайшее время в России ожидать не стоит. Напротив, к летнему сезону ожидается повышение стоимости бензина и дизельного топлива на 7-10%

Читайте также:
В Тюменской области ожидается опасное природное явление и 30-градусный морозБукет рыбы, трусы и креатив: топ самых неудачных подарков для тюменцев на 23 февраляМеньше 30 квадратов: тюменцам предлагают жить в микрооднушках
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Бензин#Цены на бензин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика