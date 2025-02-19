В Тюменской области с продажи сняли 240 кг молока после проверки на ГМО и антибиотики

Молочную продукцию, продающуюся в Тюменской области, регулярно проверяют на качество и безопасность. За 2024 год специалисты взяли почти 3000 проб на разные показатели. Роспотребнадзор снял с продажи более 240 кг молочной продукции.

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