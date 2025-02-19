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Posted 19 февраля, 09:21

Published 19 февраля, 09:21

Modified 19 февраля, 09:23

Updated 19 февраля, 09:23

В Тюменской области с продажи сняли 240 кг молока после проверки на ГМО и антибиотики

В Тюменской области с продажи сняли 240 кг молока после проверки на ГМО и антибиотики

19 февраля 2025, 09:21
Фото: 1MI.
Молочную продукцию, продающуюся в Тюменской области, регулярно проверяют на качество и безопасность. За 2024 год специалисты взяли почти 3000 проб на разные показатели. Роспотребнадзор снял с продажи более 240 кг молочной продукции.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило 780 точек, участвующих в сбыте молока и молочных продуктов. Также проверки прошли на четырех молочных комбинатах. Взято 76 проб для проверки на ГМО, 254 — на наличие антибиотиков, 235 на наличие радиации.

«Проб молока и молочной продукции, не соответствующих по санитарно-химическим и радиологическим показателям, содержанию ГМО и антибиотиков в отчетном периоде не выявлено», — пояснили в ведомстве.
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Специалистам все равно пришлось снять с продажи более 240 кг молочной продукции. Большая часть «забракованной» молочки была без маркировки, не прошла лабораторные тесты или не содержала полную информацию для потребителя.

Как сообщал «Наш Город», 820 кг сливочного масла от ООО «Масленкино» и 5,7 тонны молока от ООО «Молочный завод „Абсолют“ не прошли проверку на качество. Продукты этих заводов официально признали фальсификатом.

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#Марина Коржина#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Продукты#Молоко
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