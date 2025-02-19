В Тюменской области с продажи сняли 240 кг молока после проверки на ГМО и антибиотики

Posted 19 февраля, 09:21
Published 19 февраля, 09:21
Modified 19 февраля, 09:23
Updated 19 февраля, 09:23
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило 780 точек, участвующих в сбыте молока и молочных продуктов. Также проверки прошли на четырех молочных комбинатах. Взято 76 проб для проверки на ГМО, 254 — на наличие антибиотиков, 235 на наличие радиации.
«Проб молока и молочной продукции, не соответствующих по санитарно-химическим и радиологическим показателям, содержанию ГМО и антибиотиков в отчетном периоде не выявлено», — пояснили в ведомстве.
Специалистам все равно пришлось снять с продажи более 240 кг молочной продукции. Большая часть «забракованной» молочки была без маркировки, не прошла лабораторные тесты или не содержала полную информацию для потребителя.
Как сообщал «Наш Город», 820 кг сливочного масла от ООО «Масленкино» и 5,7 тонны молока от ООО «Молочный завод „Абсолют“ не прошли проверку на качество. Продукты этих заводов официально признали фальсификатом.