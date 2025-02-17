Более 6 тонн молока и масла в Тюмени признали подделкой

Posted 17 февраля, 04:16
Published 17 февраля, 04:16
Modified 17 февраля, 04:18
Updated 17 февраля, 04:18
Специалисты Россельхознадзора в 2024 году проверяли сливочное масло от ООО «Масленкино» и молоко от ООО «Молочный завод „Абсолют“. В лаборатории выяснили, что оба вида продукции не заслуженно носят свои названия.
820 кг сливочного масла и 5,7 тонны молока признаны фальсификатом, декларации о соответствии отозваны. Производители получили предостережения, пишет РБК Тюмень.
Ранее жительница Тобольска рассказала о неприятном сюрпризе в колбасе. Она показала кусочек мяса с оставшейся на нем свиной щетиной.