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Posted 17 февраля, 04:16

Published 17 февраля, 04:16

Modified 17 февраля, 04:18

Updated 17 февраля, 04:18

Более 6 тонн молока и масла в Тюмени признали подделкой

Более 6 тонн молока и масла в Тюмени признали подделкой

17 февраля 2025, 04:16
Фото: Изображение Midjourney.
Молоко и сливочное масло тюменских производителей не прошли проверку на качество. Продукты двух заводов официально признали фальсификатом. Более шести тонн продукции лишились деклараций о соответствии.

Специалисты Россельхознадзора в 2024 году проверяли сливочное масло от ООО «Масленкино» и молоко от ООО «Молочный завод „Абсолют“. В лаборатории выяснили, что оба вида продукции не заслуженно носят свои названия.

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820 кг сливочного масла и 5,7 тонны молока признаны фальсификатом, декларации о соответствии отозваны. Производители получили предостережения, пишет РБК Тюмень.

Ранее жительница Тобольска рассказала о неприятном сюрпризе в колбасе. Она показала кусочек мяса с оставшейся на нем свиной щетиной.

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