В Тюменской области снова подскочила заболеваемость гриппом

Posted 17 февраля, 09:47
Published 17 февраля, 09:47
Modified 17 февраля, 09:49
Updated 17 февраля, 09:49
Общая заболеваемость ОРВИ и гриппом с 10 по 16 февраля выросла на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Роспотребнадзора по Тюменской области.
Ни в одной возрастной группе эпидемические пороги не превышены. Но грипп все чаще становится причиной недомоганию тюменцев, а доля других вирусов снижается.
«Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Используйте маски или респираторы в общественных местах. Исключайте контакты с заболевшими любой инфекцией, соблюдайте социальную дистанцию», — посоветовали в ведомстве.
Неделей ранее число случаев заражения ОРВИ подскочило почти на 15%. До масштабов эпидемии пока не дошло. Специалисты считают, что приток заболевших объясняется сезонностью.