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Posted 17 февраля, 09:47

Published 17 февраля, 09:47

Modified 17 февраля, 09:49

Updated 17 февраля, 09:49

В Тюменской области снова подскочила заболеваемость гриппом

В Тюменской области снова подскочила заболеваемость гриппом

17 февраля 2025, 09:47
Фото: 1MI.
Тюменцы стали чаще обращаться к врачам с кашлем и температурой. Грипп расходится по региону несмотря на то, что зима близится к концу. Специалисты держат ситуацию на контроле и не спешат объявлять эпидемию.

Общая заболеваемость ОРВИ и гриппом с 10 по 16 февраля выросла на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Роспотребнадзора по Тюменской области.

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Ни в одной возрастной группе эпидемические пороги не превышены. Но грипп все чаще становится причиной недомоганию тюменцев, а доля других вирусов снижается.

«Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области. Используйте маски или респираторы в общественных местах. Исключайте контакты с заболевшими любой инфекцией, соблюдайте социальную дистанцию», — посоветовали в ведомстве.

Неделей ранее число случаев заражения ОРВИ подскочило почти на 15%. До масштабов эпидемии пока не дошло. Специалисты считают, что приток заболевших объясняется сезонностью.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Грипп#ОРВИ
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