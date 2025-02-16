Антикварный самовар за сотни тысяч рублей выставили на продажу в Тюмени

Заметим, что данный самовар является не единственным из числа раритетных сосудов для кипячения воды — за 240 тысяч рублей в Тюмени продают редкий 4-литровый самовар Шар Бр.Шемариныхъ, за 120 тысяч рублей самовар Фонтан Бульотка.