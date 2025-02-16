Антикварный самовар за сотни тысяч рублей выставили на продажу в Тюмени

Posted 16 февраля, 08:23
Published 16 февраля, 08:23
Modified 16 февраля, 08:25
Updated 16 февраля, 08:25
«Латунь. На носике крана клеймо Остреков Ф, на крышкe клеймo затерто. Видны следы старинной реставрации одной ручки и вертка. Сам ничего нe делал, не мазал, не подкрашивал и т. д. В другиx коллекциях такого нe встречал. Кран (родной) воду держит, самовар не протекает», — отмечено в объявлении.
Заметим, что данный самовар является не единственным из числа раритетных сосудов для кипячения воды — за 240 тысяч рублей в Тюмени продают редкий 4-литровый самовар Шар Бр.Шемариныхъ, за 120 тысяч рублей самовар Фонтан Бульотка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили редкий пикап «Атаман». Стоимость автомобиля составляет 3,4 миллиона рублей.