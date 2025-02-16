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Posted 16 февраля, 08:23

Published 16 февраля, 08:23

Modified 16 февраля, 08:25

Updated 16 февраля, 08:25

Антикварный самовар за сотни тысяч рублей выставили на продажу в Тюмени

16 февраля 2025, 08:23
Объявление о продаже самовара 19 века объемом два литра опубликовано на портале Авито. Стоимость изделия составляет 360 тысяч рублей.
«Латунь. На носике крана клеймо Остреков Ф, на крышкe клеймo затерто. Видны следы старинной реставрации одной ручки и вертка. Сам ничего нe делал, не мазал, не подкрашивал и т. д. В другиx коллекциях такого нe встречал. Кран (родной) воду держит, самовар не протекает», — отмечено в объявлении.
Фото: Авито

Заметим, что данный самовар является не единственным из числа раритетных сосудов для кипячения воды — за 240 тысяч рублей в Тюмени продают редкий 4-литровый самовар Шар Бр.Шемариныхъ, за 120 тысяч рублей самовар Фонтан Бульотка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили редкий пикап «Атаман». Стоимость автомобиля составляет 3,4 миллиона рублей.

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