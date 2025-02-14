Редкий пикап «Атаман» выставили на продажу в Тюмени

Posted 14 февраля, 08:24
Published 14 февраля, 08:24
Modified 14 февраля, 08:26
Updated 14 февраля, 08:26
Указано, что пикап оснащен бензиновым двигателем, 2,3-литровым мотором мощностью 98 л.с, механической коробкой передач. Тип привода — полный, кабина — одинарная. Пробег составляет всего 43 тысячи километров.
В объявлении отмечено, что автомобиль находится в хорошем состоянии и не требует ремонта.
«Авто на хорошем ходу. Сел и поехал», — заверяет владелец.
ГАЗ-2308 «Атаман» — российский легковой автомобиль повышенной проходимости, выпускавшийся Горьковским автомобильным заводом с 1995 по 2001 год. Всего было выпущено несколько десятков таких автомобилей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили ретроавтомобиль ГАЗ-12 за 4,1 миллиона рублей. Он также был выпущен на Горьковском заводе и ранее использовался для перевозки правительственных и партийных работников среднего ранга.