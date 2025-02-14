Редкий пикап «Атаман» выставили на продажу в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили ретроавтомобиль ГАЗ-12 за 4,1 миллиона рублей. Он также был выпущен на Горьковском заводе и ранее использовался для перевозки правительственных и партийных работников среднего ранга.