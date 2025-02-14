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Posted 14 февраля, 08:24

Published 14 февраля, 08:24

Modified 14 февраля, 08:26

Updated 14 февраля, 08:26

Редкий пикап выставили на продажу в Тюмени за 3,4 миллиона рублей.

Редкий пикап «Атаман» выставили на продажу в Тюмени

14 февраля 2025, 08:24
Фото: Авто. Ру.

Редкий пикап выставили на продажу в Тюмени за 3,4 миллиона рублей.

В Тюмени на продажу выставили редкий пикап ГАЗ-2308 «Атаман». Автомобиль, выпущенный 25 лет назад на Горьковском автозаводе, продают за 3,4 миллиона рублей. Объявление о продаже размещено на портале Авто.Ру.

Указано, что пикап оснащен бензиновым двигателем, 2,3-литровым мотором мощностью 98 л.с, механической коробкой передач. Тип привода — полный, кабина — одинарная. Пробег составляет всего 43 тысячи километров.

Фото: Авто.Ру

В объявлении отмечено, что автомобиль находится в хорошем состоянии и не требует ремонта.

«Авто на хорошем ходу. Сел и поехал», — заверяет владелец.

ГАЗ-2308 «Атаман» — российский легковой автомобиль повышенной проходимости, выпускавшийся Горьковским автомобильным заводом с 1995 по 2001 год. Всего было выпущено несколько десятков таких автомобилей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили ретроавтомобиль ГАЗ-12 за 4,1 миллиона рублей. Он также был выпущен на Горьковском заводе и ранее использовался для перевозки правительственных и партийных работников среднего ранга.

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