Строительство клубничной фермы в Тюмени отложили на неопределенный срок

Переговоры о строительстве фермы по выращиванию клубники с потенциальном инвестором были проведены в 2023 году. В 2024 году для компании, планирующей открыть клубничную ферму, был подготовлен земельный участок, который власти готовы предоставить без торгов. Сообщалось, что общая площадь здания фермы составит 1500 квадратных метров.