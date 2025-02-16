Строительство клубничной фермы в Тюмени отложили на неопределенный срок

Posted 16 февраля, 07:36
Published 16 февраля, 07:36
Modified 16 февраля, 07:38
Updated 16 февраля, 07:38
Причина такого решения неизвестна, пишет РБК Тюмень.
Переговоры о строительстве фермы по выращиванию клубники с потенциальном инвестором были проведены в 2023 году. В 2024 году для компании, планирующей открыть клубничную ферму, был подготовлен земельный участок, который власти готовы предоставить без торгов. Сообщалось, что общая площадь здания фермы составит 1500 квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют построить завод по производству гуаровой камеди. В настоящее время идет поиск инвестора.