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Posted 16 февраля, 07:36

Published 16 февраля, 07:36

Modified 16 февраля, 07:38

Updated 16 февраля, 07:38

Строительство клубничной фермы в Тюмени отложили на неопределенный срок

Строительство клубничной фермы в Тюмени отложили на неопределенный срок

16 февраля 2025, 07:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Инвестиции
Реализация проекта фермы по выращиванию клубники в Тюменской области не вошла в реестр инвестиционных проектов Тюменской области на 2025 год. Об этом заявил руководитель регионального Инвестиционного агентства Николай Пуртов.

Причина такого решения неизвестна, пишет РБК Тюмень.

Переговоры о строительстве фермы по выращиванию клубники с потенциальном инвестором были проведены в 2023 году. В 2024 году для компании, планирующей открыть клубничную ферму, был подготовлен земельный участок, который власти готовы предоставить без торгов. Сообщалось, что общая площадь здания фермы составит 1500 квадратных метров.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют построить завод по производству гуаровой камеди. В настоящее время идет поиск инвестора.

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