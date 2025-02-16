В тюменский ТРЦ нагрянул ОМОН. Что случилось?

Posted 16 февраля, 07:04
Published 16 февраля, 07:04
Modified 16 февраля, 07:06
Updated 16 февраля, 07:06
«Из ТРЦ „Остров“ в Тюмени вывели мужчину в наручниках. Он в неадекватном состоянии — валялся на полу и орал», — сообщили очевидцы в сообществе «ЧС Тюмень».
В пресс-службе Росгвардии по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.
«Экипаж вневедомственной охраны оперативно прибыл на место. Обеспечив безопасность посетителей торгового центра, сотрудники пресекли неадекватное поведение мужчины, предположительно находящегося в состоянии опьянения. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе неизвестный мужчина, вооружившись металлической трубой, пытался проникнуть в здание детского сада № 134. Его задержали доставили в отделение полиции.