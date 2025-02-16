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Posted 16 февраля, 07:04

Published 16 февраля, 07:04

Modified 16 февраля, 07:06

Updated 16 февраля, 07:06

В тюменском торговом центре ОМОН задержал буйного посетителя

В тюменский ТРЦ нагрянул ОМОН. Что случилось?

16 февраля 2025, 07:04
Фото: 1MI.

В тюменском торговом центре ОМОН задержал буйного посетителя

В пятницу вечером в тюменский торговый центр «Остров» нагрянули силовики. ОМОН прибыл по вызову сотрудников ТРЦ. Поводом послужило неадекватное поведение одного из посетителей торгового центра.
«Из ТРЦ „Остров“ в Тюмени вывели мужчину в наручниках. Он в неадекватном состоянии — валялся на полу и орал», — сообщили очевидцы в сообществе «ЧС Тюмень».
Видео: ЧС Тюмень.

В пресс-службе Росгвардии по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили.

«Экипаж вневедомственной охраны оперативно прибыл на место. Обеспечив безопасность посетителей торгового центра, сотрудники пресекли неадекватное поведение мужчины, предположительно находящегося в состоянии опьянения. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции», — пояснили в ведомстве.
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