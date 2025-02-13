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Posted 13 февраля, 03:29

Published 13 февраля, 03:29

Modified 13 февраля, 03:31

Updated 13 февраля, 03:31

Вспышки на солнце могут создать перебои с ТВ-сигналом в Тюменской области

Вспышки на солнце могут создать перебои с ТВ-сигналом в Тюменской области

13 февраля 2025, 03:29
Фото: 1MI.
Тюменцев предупредили о помехах в телевещании из-за солнечной активности. Возможные помехи будут длиться почти месяц.

Из-за солнечной интерференции качество спутниковой связи в Тюменской области может ухудшиться. Об этом тюменцев предупредили в региональной пресс-службе информцентра правительства.

На весеннюю солнечную интерференцию оказывает влияние космических факторов на сигналы спутниковой связи. Телезрители могут не заметить кратковременные помехи, но возможно «зависание» изображения до минуты

Период весенней солнечной интерференции начнется с 18 февраля и будет длиться вплоть до 12 марта. Наиболее вероятны помехи и качестве изображения в период с 10:37 до 11:45 и с 13:32 до 14:28.

Жители Тюменской области могут обратиться по возникающим вопросам цифрового эфирного телевидения на телефон бесплатной горячей линии: 8-800-220-20-02.

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О потенциальных сбоях в работе телевизионного сигнала тюменцам сообщали в феврале 2024 года. На сбой повлияло Солнце, которое встало в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями. Период активности небесного тела был с 8 по 14 марта.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Горячая линия#Телевидение#Интерференция#Солнечная активность#Помехи
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