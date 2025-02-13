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Posted 13 февраля, 02:16

Published 13 февраля, 02:16

Modified 13 февраля, 02:18

Updated 13 февраля, 02:18

В тюменском фильме снялся главный актер сериала «Солдаты»

В тюменском фильме снялся главный актер сериала «Солдаты»

13 февраля 2025, 02:16
Фото: 1MI.
В тюменской короткометражке снялся российский актер Алекандр Лымарев, известный обществу по роли рядового Медведева в сериале «Солдаты». Съемки длились всего три месяца, а на четвертый — был представлен первый показ.

В съемках тюменского короткометражного фильма принял участие актер популярного российского сериала «Солдаты». Подробности опубликовала кинокомпания «Пушка» в ВКонтакте.

Александр Лымарев сыграл роль в семейной драме. Кинолента уже появилась в сети, она стала участником 16 кинофестивалей, а также завоевала семь наград. В релизе отмечено, что также в съемках приняли участие Наталья Никулина и Евгений Овсянников и другие.

Финансирование для реализации кинопроекта осуществилось при помощи краудфандинга. В марте прошлого года начались съемки, а уже в июне состоялся первый показ.

Известность актёру Александру Лымареву принесла роль рядового Михаила Медведева в сериале «Солдаты», который вышел в 2004 году на телеканале РЕН-ТВ

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В Тюмени выставлены на продажу уникальные автографы египетских, американских, британских, пуэрто-риканских актеров и актрис, одними из самых желанных для поклонников являются автографы Роберта Паттисона, Кристен Стюарт и Кэмерон Диаз.

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