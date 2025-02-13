В тюменском фильме снялся главный актер сериала «Солдаты»

Александр Лымарев сыграл роль в семейной драме. Кинолента уже появилась в сети, она стала участником 16 кинофестивалей, а также завоевала семь наград. В релизе отмечено, что также в съемках приняли участие Наталья Никулина и Евгений Овсянников и другие.