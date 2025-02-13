В тюменском фильме снялся главный актер сериала «Солдаты»

Posted 13 февраля, 02:16
Published 13 февраля, 02:16
Modified 13 февраля, 02:18
Updated 13 февраля, 02:18
В съемках тюменского короткометражного фильма принял участие актер популярного российского сериала «Солдаты». Подробности опубликовала кинокомпания «Пушка» в ВКонтакте.
Александр Лымарев сыграл роль в семейной драме. Кинолента уже появилась в сети, она стала участником 16 кинофестивалей, а также завоевала семь наград. В релизе отмечено, что также в съемках приняли участие Наталья Никулина и Евгений Овсянников и другие.
Финансирование для реализации кинопроекта осуществилось при помощи краудфандинга. В марте прошлого года начались съемки, а уже в июне состоялся первый показ.
Известность актёру Александру Лымареву принесла роль рядового Михаила Медведева в сериале «Солдаты», который вышел в 2004 году на телеканале РЕН-ТВ
В Тюмени выставлены на продажу уникальные автографы египетских, американских, британских, пуэрто-риканских актеров и актрис, одними из самых желанных для поклонников являются автографы Роберта Паттисона, Кристен Стюарт и Кэмерон Диаз.