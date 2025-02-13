«Светофоры остались». Что в них покупают тюменцы?

Журналисты 72.ру отметили, что в магазинах стало намного чище, хотя и не так многолюдно, как было ранее. Среди покупателей на Бакинских Комиссаров жительница близлежащей деревни. Сюда она ездит раз в месяц из-за дешевого ценника на бытовую химию, консервы и кости для собак. Другая покупательница предпочитает покупать кондиционеры и чай, соки и сладости. Несмотря на доступность товаров, большинство тюменцев скептически относятся к продуктам и предпочитают их не брать.