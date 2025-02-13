«Светофоры остались». Что в них покупают тюменцы?

Posted 13 февраля, 02:55
Published 13 февраля, 02:55
Modified 13 февраля, 13:42
Updated 13 февраля, 13:42
В Тюмени продолжают действовать филиалы дискаунтера «Светофор». Несмотря на волну массовых проверок и закрытия четырех филиалов на рынке «Калининский», в ТЦ «Весна», Ветеранов Труда и 50 лет Октября, горожане продолжают ходить в «Светофор» за покупками.
Журналисты 72.ру отметили, что в магазинах стало намного чище, хотя и не так многолюдно, как было ранее. Среди покупателей на Бакинских Комиссаров жительница близлежащей деревни. Сюда она ездит раз в месяц из-за дешевого ценника на бытовую химию, консервы и кости для собак. Другая покупательница предпочитает покупать кондиционеры и чай, соки и сладости. Несмотря на доступность товаров, большинство тюменцев скептически относятся к продуктам и предпочитают их не брать.
Продавцы «Светофора» негативно воспринимают информацию о закрытии филиалов, так как считают ситуацию «раздутой». Сотрудница магазина объясняет, что филиалы не закрыты, а их действие приостановлено на 40 дней по решению Роспотребнадзора. После устранения недочетов их снова откроют.
Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области в ходе проверки ООО «Согласие» обнаружили ветеринарные документы оформленные с нарушениями.
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