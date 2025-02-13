nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 02:55

Published 13 февраля, 02:55

Modified 13 февраля, 13:42

Updated 13 февраля, 13:42

«Светофоры остались». Что в них покупают тюменцы?

«Светофоры остались». Что в них покупают тюменцы?

13 февраля 2025, 02:55
Фото: nashgorod.ru.
В Тюмени продолжают функционировать филиалы дискаунтера «Светофор». После проверок в них стало чище и меньше посетителей.

В Тюмени продолжают действовать филиалы дискаунтера «Светофор». Несмотря на волну массовых проверок и закрытия четырех филиалов на рынке «Калининский», в ТЦ «Весна», Ветеранов Труда и 50 лет Октября, горожане продолжают ходить в «Светофор» за покупками.

Журналисты 72.ру отметили, что в магазинах стало намного чище, хотя и не так многолюдно, как было ранее. Среди покупателей на Бакинских Комиссаров жительница близлежащей деревни. Сюда она ездит раз в месяц из-за дешевого ценника на бытовую химию, консервы и кости для собак. Другая покупательница предпочитает покупать кондиционеры и чай, соки и сладости. Несмотря на доступность товаров, большинство тюменцев скептически относятся к продуктам и предпочитают их не брать.

Английская газета высмеяла видео с тюменскими зимними газонокосильщиками
Узнать подробнее

Продавцы «Светофора» негативно воспринимают информацию о закрытии филиалов, так как считают ситуацию «раздутой». Сотрудница магазина объясняет, что филиалы не закрыты, а их действие приостановлено на 40 дней по решению Роспотребнадзора. После устранения недочетов их снова откроют.

В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров загорелся Камаз
Узнать подробнее

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области в ходе проверки ООО «Согласие» обнаружили ветеринарные документы оформленные с нарушениями.

Пять производственных сертификатов на 364 килограммов мясной продукции с недостоверной информацией было оформлено мясокомбинатом.

Дешево, но страшно! Что не так с магазинами «Светофор» в Тюмени?
В Тюменской области закрыли семь магазинов «Светофор» В Тюменской области закрыли семь магазинов «Светофор»Приставы опечатали еще два магазина «Светофор» в ТюмениПосле закрытия «Светофоров» в Тюмени откроют больше «Чижиков» и «Пятерочек»
#Ксения Мальчева#Тюмень#Роспотребнадзор#Покупки#Проверки#Россельхознадзор#Дискаунтер#Светофор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика