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Posted 10 февраля, 03:57

Published 10 февраля, 03:57

Modified 10 февраля, 03:59

Updated 10 февраля, 03:59

Тюменцы поделились фото затмения Марса Луной

Тюменцы стали свидетелями редкого астрономического явления. ФОТО

10 февраля 2025, 03:57
Фото: Старая Башня.

Тюменцы поделились фото затмения Марса Луной

Жители Тюменской области делятся в социальных сетях фотографиями затмения Марса. В ночь с 9 на 10 февраля тюменцы стали свидетелями редкого астрономического явления.
«В 00:54 произошло покрытие Марса Луной. И в этот раз его было видно у нас. 14 января Луна уже подходила близко к Марсу, но само покрытие было видно только в США и Африке. Луна довольно часто закрывает собой планеты — Сатурн, Марс, Юпитер, но до сих пор эти явления от нас не наблюдались. В этот раз нам повезло», — пояснил тюменский астроном Виталий Угренинов.
Фото: ЧС Тюмень

Правда, наблюдать затмение Марса можно было только с помощью биноклей, телескопов или подзорных труб. Причина — слишком яркий ореол Луны из-за близкого полнолуния, сияние которого не позволило увидеть сам момент перекрытия. Вооруженным взглядом можно было увидеть яркую Луну и небольшую оранжевую звездочку — Марс, который исчез примерно в 00:54.

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Ранее «Наш Город» писал, что Землю накрыла магнитная буря класса G1. Ее причиной стали многочисленные вспышки на Солнце, зафиксированные на минувшей неделе. Неспокойным геомагнитное поле земли будет оставаться до 11 февраля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Затмение#Луна#Марс#Астрономия
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