Тюменцы стали свидетелями редкого астрономического явления. ФОТО

Правда, наблюдать затмение Марса можно было только с помощью биноклей, телескопов или подзорных труб. Причина — слишком яркий ореол Луны из-за близкого полнолуния, сияние которого не позволило увидеть сам момент перекрытия. Вооруженным взглядом можно было увидеть яркую Луну и небольшую оранжевую звездочку — Марс, который исчез примерно в 00:54.