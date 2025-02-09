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Posted 9 февраля, 11:47

Published 9 февраля, 11:47

Modified 9 февраля, 11:49

Updated 9 февраля, 11:49

Какой будет погода в Тюмени на следующей неделе

Морозов не будет: синоптики дали прогноз на вторую декаду февраля

9 февраля 2025, 11:47
Фото: 1MI.

Какой будет погода в Тюмени на следующей неделе

Предстоящая рабочая неделя в Тюмени будет не по-февральски теплой. По словам метеоролога, автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна, температура воздуха будет превышать климатическую норму на 6-12 градусов.

В понедельник, 10 февраля, ожидается малооблачная погода, днем околонулевая температура воздуха, в темное время суток -4…-6. Во вторник существенно погода не изменится: -1…-3 в дневные часы и до -7 в темное время суток.

Фото: gismeteo.ru

В среду, 12 февраля, синоптики обещают тюменцам осадки в виде снега с дождем. Столбики термометров в этот день покажут -3…-8. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 13 февраля. В пятницу, 14 февраля, в областной столице похолодает до -11…-16, ожидаются осадки в виде снега.

Фото: Погода 72 — погода в Тюмени

В субботу и воскресенье температура воздуха в Тюмени опустится ниже климатической нормы на три градуса — столбики термометров покажут -12…-19. Также в эти дни ожидается небольшой снег.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале были установлены три температурных рекорда. Последний — 3 февраля. В этот день столбики термометров в областной столице поднялись до +2,4.

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