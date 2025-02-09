Морозов не будет: синоптики дали прогноз на вторую декаду февраля

В среду, 12 февраля, синоптики обещают тюменцам осадки в виде снега с дождем. Столбики термометров в этот день покажут -3…-8. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 13 февраля. В пятницу, 14 февраля, в областной столице похолодает до -11…-16, ожидаются осадки в виде снега.