Морозов не будет: синоптики дали прогноз на вторую декаду февраля

Posted 9 февраля, 11:47
Published 9 февраля, 11:47
Modified 9 февраля, 11:49
Updated 9 февраля, 11:49
В понедельник, 10 февраля, ожидается малооблачная погода, днем околонулевая температура воздуха, в темное время суток -4…-6. Во вторник существенно погода не изменится: -1…-3 в дневные часы и до -7 в темное время суток.
В среду, 12 февраля, синоптики обещают тюменцам осадки в виде снега с дождем. Столбики термометров в этот день покажут -3…-8. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 13 февраля. В пятницу, 14 февраля, в областной столице похолодает до -11…-16, ожидаются осадки в виде снега.
В субботу и воскресенье температура воздуха в Тюмени опустится ниже климатической нормы на три градуса — столбики термометров покажут -12…-19. Также в эти дни ожидается небольшой снег.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале были установлены три температурных рекорда. Последний — 3 февраля. В этот день столбики термометров в областной столице поднялись до +2,4.