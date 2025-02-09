Итоги недели: гибель семьи в ДТП, закрытие «Светофоров» и мышь в школьной столовой

В магазинах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, а также в Абатском, Голышмановском, Исетском, Омутинском и Тюменском районах внеплановые выездные проверки уже завершены. Их результатом стало временное закрытие семи магазинов «Светофоров» на срок от 7 до 60 суток: четырех точек в Тюмени, одной — в селе Абатское и две в Ишиме.