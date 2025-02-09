Итоги недели: гибель семьи в ДТП, закрытие «Светофоров» и мышь в школьной столовой

Posted 9 февраля, 12:29
Published 9 февраля, 12:29
Modified 9 февраля, 12:31
Updated 9 февраля, 12:31
Трагедия произошла вечером 2 февраля. На 28-м километре автодороги столкнулись Chevrolet, Ford и LADA. Водитель Chevrolet, в котором ехала семья с тремя детьми, выехал на полосу встречного движения, где врезался двигающиеся по противоположной стороне дороги легковушки.
В аварии погибла семья, которая ехала в Chevrolet: 40-летний Павел Бородин, его 37-летняя супруга Анастасия и 11-летняя дочь Виктория скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. За жизнь 13-летней Алены медики боролись до последнего — проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти ее не удалось. Двухлетняя Даша была госпитализирована, но спустя сутки умерла в больнице.
Похороны тюменской семьи состоялись 5 февраля в Ирбите. По словам Сергея, брата погибшей в аварии тюменки, его сестра с семьей в тот день возвращались в Тюмень из Ирбита — они гостили у бабушки.
«Мама позвонила сестре, чтобы узнать, как доехали, но трубку никто взял. Потом на телефонный звонок ответили сотрудники полиции. Они рассказали, что произошло. Я был на месте аварии — там была очень скользкая дорога. Я уверен в том, что Анастасия никогда не гоняла. Вероятнее всего, машину резко повело в сторону на дороге», — отметил Сергей Николаев.
По его словам, Анастасия планировала в ближайшее время выйти из декрета на работу в детский сад в Тюмени, Павел занимался натяжными потолками. Старшие девочки, Вика и Алена, учились в 95-й школе.
Массовые проверки прошли на этой неделе в магазинах «Светофор» по всей России, в том числе в Тюменской области. Данная сеть стала объектом внимания Роспотребнадзора из-за многочисленных жалоб от потребителей. Основные претензии касаются качества товаров, условий их хранения, маркировки и санитарных условий.
Старт процессу был дан в Москве, после чего новости начали поступать из различных регионов страны, включая Тюмень. Так, тюменка обращалась в местный Роспотребнадзор после покупки стирального порошка в «Светофоре», который, по словам женщины, «не мылится и не пенится».
В магазинах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, а также в Абатском, Голышмановском, Исетском, Омутинском и Тюменском районах внеплановые выездные проверки уже завершены. Их результатом стало временное закрытие семи магазинов «Светофоров» на срок от 7 до 60 суток: четырех точек в Тюмени, одной — в селе Абатское и две в Ишиме.
«В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения условий хранения и сроков годности, целостности упаковки продукции, обнаружена продукция без соответствующей маркировки. Также выявлены наличие синатропных насекомых и птиц на предприятиях торговли, некачественная уборка и мойка торгового инвентаря», — пояснили в Роспотребнадзоре.
На этой неделе по тюменским пабликам разлетелся видеоролик с мышью в столовой школы. Ялуторовска. Учащиеся жаловались, что им приходится обедать в компании тараканов и мышей. Однако, выяснилось, что грызуна принесли в школу сами школьники.
«Это была шутка, которую устроили ребята 7-го класса на последней перемене, когда они обедали в четыре вечера. Принесли они её из дома. Мышка купленная, приручённая, они с ней играли. Появилась она за столом внезапно, как только учитель отвернулась», — пояснила директор общеобразовательного учреждения Светлана Поздеева.
В администрации Ялуторовска также заявили о том, что грызун домашний. Этот факт подтверждает наличие ошейника у мыши.
«Разочаруем тех, кто действительно считает, что на столе „упавшая с потолка мышь“. На опубликованных видеокадрах видно, что в столовой школы стерильно чисто, учащиеся обедают в штатном режиме, без очередей, настроение — бодрое, веселое. Обращение к ребятам — давайте будем ходить за знаниями без своих домашних питомцев», — подчеркнули в администрации Ялуторовска.
И добавили, что в настоящее время с шутниками работают инспекторы ПДН, также по данному факту ведет проверку прокуратура.
Проблема мелеющей Туры продолжает беспокоить общественность. Краевед Александр Петрушин считает, что Туре грозит полное исчезновение через пять лет.
Если ранее причиной обмеления реки становились такие природные явления, как малоснежная зима, ранняя весна и засушливое лето, теперь к этому может добавиться человеческий фактор. Со слов краеведа, на берегах Туры необходимо запретить строительство, а также уделить внимание расчистке береговой зоны и самого дна водоема.
Еще ранее гидрограф Валерий Заруба высказывал мнение, что загрязнение Туры частично сказывается на снижении уровня воды. Русла рек забиваются топляком, тем самым пропускная способность воды и скорость течения снижается, по этой причине местами появляются застойные зоны.
«К 2025-му году пока есть вопросы. Малоснежье может затруднить весеннее половодье. А аномальные температурные колебания, такие как поздние морозы или неожиданное потепление, могут ускорить процесс обмеления», — считает гидрограф.
По мнению директора института наук о Земле ТюмГУ Виталия Хорошавина, уровень воды в реке все же может восстановиться. По прогнозам учёного, подъём 11-летнего цикла солнечной активности, с которым связаны уровни рек, будет длиться примерно до 2025–2026 годов, и потом уровень воды начнёт восстанавливаться.
Пятый по счету с начала этого года температурный рекорд зафиксировала 3 февраля тюменская метеостанция — столбики термометров в областной столице поднялись до +2,4.
«Это новый максимум для 3 февраля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 1961 году. Тогда температура воздуха составил -0,5», — сообщил метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.
Также новые температурные максимумы в областной столице были зарегистрированы 1 и 2 февраля. 2 февраля температура воздуха составила +1,4. Предыдущий максимум для этого дня был установлен более 20 лет назад — в 2004 году. Тогда термометры показали -0,5.
В первый день февраля тюменская метеостанция зафиксировала максимальную за последние 22 года температуру воздуха +0,6.