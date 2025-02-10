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Posted 10 февраля, 01:13

Published 10 февраля, 01:13

Modified 10 февраля, 01:13

Updated 10 февраля, 01:13

В Тюмени в понедельник ожидается околонулевая температура воздуха и гололед

В Тюмени в понедельник ожидается околонулевая температура воздуха и гололед

10 февраля 2025, 01:13
Фото: 1MI.
Переменная облачность, гололед и ветер юго-западного направления ожидаются на юге Тюменской области в понедельник, 10 февраля. Днем температура воздуха составит +2…-3, в ночные часы -3…-8.

В Тюмени 10 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем термометры покажут -4…0, в вечерние часы ожидается до -1…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:18 закат в 17:25, продолжительность дня 9 часов 7 минут.

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В Тобольске 10 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы ожидается -4…-2, в вечерние часы столбики термометров покажут -4. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11, закат в 17:10, продолжительность дня 8 часов 59 минут.

В Ишиме 10 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду. Максимальная дневная температура воздуха составит -4…-2, в вечерние и ночные часы ожидается до -3…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 5,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:59 закат в 17:13 продолжительность дня 9 часов 14 минут.

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