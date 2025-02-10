В Тюмени в понедельник ожидается околонулевая температура воздуха и гололед

Posted 10 февраля, 01:13
Published 10 февраля, 01:13
Modified 10 февраля, 01:13
Updated 10 февраля, 01:13
В Тюмени 10 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем термометры покажут -4…0, в вечерние часы ожидается до -1…-3. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:18 закат в 17:25, продолжительность дня 9 часов 7 минут.
В Тобольске 10 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы ожидается -4…-2, в вечерние часы столбики термометров покажут -4. Ветер будет дуть со скоростью 4,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:11, закат в 17:10, продолжительность дня 8 часов 59 минут.
В Ишиме 10 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду. Максимальная дневная температура воздуха составит -4…-2, в вечерние и ночные часы ожидается до -3…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 5,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:59 закат в 17:13 продолжительность дня 9 часов 14 минут.