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Posted 9 февраля, 06:03

Published 9 февраля, 06:03

Modified 9 февраля, 06:07

Updated 9 февраля, 06:07

Мощная магнитная буря накроет Тюмень: на Солнце зафиксировали крупные вспышки

Мощная магнитная буря накроет Тюмень: на Солнце зафиксировали крупные вспышки

9 февраля 2025, 06:03
Фото: 1MI.
Геошторм, по прогнозам специалистов, начнется 9 февраля во второй половине дня и продлится почти сутки. Сила ударов будет достигать 4-5 баллов.

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, причиной магнитной бури станут вспышки на Солнце.

Фото: xras.ru
«Активность Солнца начала расти примерно с первых чисел февраля. С 3 по 4 февраля на звезде было зарегистрировано 40 вспышек, в том числе одна высшего класса M8.8. 6 февраля было зафиксировано несколько вспышек класса M7.7. Вспышки произошли в области 3981, самой крупной из находящихся на стороне Солнца, обращённой к Земле. Так как центр взрыва находится в области максимального влияния на Землю, то высока вероятность воздействия вспышки на планету. Приход плазмы к планете возможен во второй половине дня 9 февраля», — сообщили эксперты.

Согласно данным портала my-calend, магнитная буря, которая начнется сегодня во второй половине дня, будет затяжной — штормить будет вплоть до 15 февраля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Вспышки на Солнце
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