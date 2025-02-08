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Posted 8 февраля, 12:01

Published 8 февраля, 12:01

Modified 8 февраля, 12:03

Updated 8 февраля, 12:03

В Тюменской области смертность превысила рождаемость

Вымираем? В Тюменской области смертность превысила рождаемость

8 февраля 2025, 12:01
Фото: 1MI.

В Тюменской области смертность превысила рождаемость

Данные о числе родившихся и умерших в регионе за январь–ноябрь 2024 года опубликовал Росстат. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, в Тюменской области убыль населения в 2024 году составила 170 человек.

За 11 месяцев 2024 года родилось 15 611 человек, умерло 15 781 человек. Для сравнения, в 2023 года на свет в регионе появилось 15 836 малышей, умерло 14 619 человек, естественный прирост составил 1217 человек.

Кроме того, тюменцы стали реже жениться и разводиться — за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 10 467 браков и 7 105 разводов, тогда как в 2023 году было зарегистрировано 10 906 браков и 7 373 разводов.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году на свет появился ребенок с неопределенным полом. Он стал единственным родившимся за год малышом с такой аномалией.

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