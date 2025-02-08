Вымираем? В Тюменской области смертность превысила рождаемость

Posted 8 февраля, 12:01
Published 8 февраля, 12:01
Modified 8 февраля, 12:03
Updated 8 февраля, 12:03
За 11 месяцев 2024 года родилось 15 611 человек, умерло 15 781 человек. Для сравнения, в 2023 года на свет в регионе появилось 15 836 малышей, умерло 14 619 человек, естественный прирост составил 1217 человек.
Кроме того, тюменцы стали реже жениться и разводиться — за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 10 467 браков и 7 105 разводов, тогда как в 2023 году было зарегистрировано 10 906 браков и 7 373 разводов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году на свет появился ребенок с неопределенным полом. Он стал единственным родившимся за год малышом с такой аномалией.