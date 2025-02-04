Кольцо накаталось. Скандальный аттракцион в центре Тюмени устанавливать не будут

Как сообщает портал 72.ru со ссылкой на владельцев аттракциона, разрешение на установку им не дала мэрия, сославшись на то, что Сквер Депутатов не предусматривает установку в нем разного рода аттракционов, также еще одним аргументом послужил один из опросов, проведенных среди жителей региона, как выяснилось, они против установки 37-метрового объекта в сквере.