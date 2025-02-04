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Posted 4 февраля, 11:32

Published 4 февраля, 11:32

Modified 4 февраля, 11:39

Updated 4 февраля, 11:39

Скандальный аттракцион в центре Тюмени устанавливать не будут

Кольцо накаталось. Скандальный аттракцион в центре Тюмени устанавливать не будут

4 февраля 2025, 11:32
Фото: Изображение Midjourney.

Скандальный аттракцион в центре Тюмени устанавливать не будут

В тюменском Сквере Депутатов не будут устанавливать скандальное колесо обозрения. Об этом сообщили городские власти. Аргументировали свою позицию чиновники тем, что люди высказались против, а само колесо не востребовано.

Как сообщает портал 72.ru со ссылкой на владельцев аттракциона, разрешение на установку им не дала мэрия, сославшись на то, что Сквер Депутатов не предусматривает установку в нем разного рода аттракционов, также еще одним аргументом послужил один из опросов, проведенных среди жителей региона, как выяснилось, они против установки 37-метрового объекта в сквере.

Напомним, что это колесо ранее находилось на Цветном Бульваре, но в 2020-м году его сняли и отправили в Воронеж. Там оно тоже никому не пригодилось, содержать из-за низкого спроса его отказались и вернули в Тюмень.

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Ранее сообщалось о том, что на Цветном бульваре все же откроют аттракцион.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Аттракционы#Колесо обозрения
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