Кольцо накаталось. Скандальный аттракцион в центре Тюмени устанавливать не будут

Posted 4 февраля, 11:32
Published 4 февраля, 11:32
Modified 4 февраля, 11:39
Updated 4 февраля, 11:39
Как сообщает портал 72.ru со ссылкой на владельцев аттракциона, разрешение на установку им не дала мэрия, сославшись на то, что Сквер Депутатов не предусматривает установку в нем разного рода аттракционов, также еще одним аргументом послужил один из опросов, проведенных среди жителей региона, как выяснилось, они против установки 37-метрового объекта в сквере.
Напомним, что это колесо ранее находилось на Цветном Бульваре, но в 2020-м году его сняли и отправили в Воронеж. Там оно тоже никому не пригодилось, содержать из-за низкого спроса его отказались и вернули в Тюмень.