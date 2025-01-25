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Posted 25 января, 12:32

Published 25 января, 12:32

Modified 25 января, 12:34

Updated 25 января, 12:34

В Тюмени может появиться еще один парк аттракционов

В Тюмени может появиться еще один парк аттракционов

25 января 2025, 12:32
Фото: 1MI.
В настоящее время администрация Городского парка культуры и отдыха рассматривает различные локации для размещения второго парка с колесом обозрения. Не исключен вариант установки колеса обозрения отдельно.

Как пояснили в ГПКиО, в настоящее время ведутся переговоры с администрацией Тюмени о предоставлении земельного участка для обустройства еще одного парка аттракционов, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что мэр Тюмени Максим Афанасьев заявил, что в Тюмени проживает 1,1 миллиона человек. Информация о городе-миллионнике основана на данных статистики по количеству приписанных людей к поликлиникам.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Аттракционы#Парк
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