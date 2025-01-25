В Тюмени может появиться еще один парк аттракционов

Posted 25 января, 12:32
Published 25 января, 12:32
Modified 25 января, 12:34
Updated 25 января, 12:34
Как пояснили в ГПКиО, в настоящее время ведутся переговоры с администрацией Тюмени о предоставлении земельного участка для обустройства еще одного парка аттракционов, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что мэр Тюмени Максим Афанасьев заявил, что в Тюмени проживает 1,1 миллиона человек. Информация о городе-миллионнике основана на данных статистики по количеству приписанных людей к поликлиникам.