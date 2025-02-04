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Posted 4 февраля, 10:40

Published 4 февраля, 10:40

Modified 4 февраля, 13:18

Updated 4 февраля, 13:18

Стали известны новые подробности о похищении девочки под Тюменью

Соврала о возрасте. Стали известны новые подробности о похищении девочки под Тюменью

4 февраля 2025, 10:40
Фото: 1MI.

Стали известны новые подробности о похищении девочки под Тюменью

Сюжет
Похищение
Следственный комитет поделился подробностями о похищении 13-летней Александры из поселения Княжево. Практически все слухи, появлявшиеся в этой истории, оказались правдивы.

Как сообщили в тюменском Следственном Комитете, похищенная девочка познакомилась с подростком из Волгоградской области в интернете. В ходе общения молодому человеку она сказала, что ей 16 лет. Некоторое время подростки продолжали переписываться, а затем мальчик, не сообщив родителям, взял 40 тысяч рублей из их денег, нанял такси и поехал в Княжево, чтобы забрать Александру и жениться на ней в Волгоградской области.

Родители мальчика, узнав об этом, сразу выехали на своей машине в Саратовскую область, чтобы перехватить своего сына. Ребенка и девочку они поймали, а после того, как узнали, что Александре 13 лет, попытались вернуть ребенка родителям, но были остановлены сотрудниками ГИБДД по ориентировке.

Известно, что сейчас девочка находится у родителей, противоправных действий в отношений девочки совершено не было, в машину она села по своей воле и приехавшего ухажера ждала заранее.

Расследование инцидента при этом продолжается.

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Ранее сообщалось о том, что многодетная мать в Тюмени может лишиться единственного жилья.

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#Александр Смирнов#Общество#Тюмень#Следственный комитет#Новости тюмени#Следствие#Похищение#Похищения#Авто
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