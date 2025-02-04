Соврала о возрасте. Стали известны новые подробности о похищении девочки под Тюменью

Posted 4 февраля, 10:40
Published 4 февраля, 10:40
Modified 4 февраля, 13:18
Updated 4 февраля, 13:18
Как сообщили в тюменском Следственном Комитете, похищенная девочка познакомилась с подростком из Волгоградской области в интернете. В ходе общения молодому человеку она сказала, что ей 16 лет. Некоторое время подростки продолжали переписываться, а затем мальчик, не сообщив родителям, взял 40 тысяч рублей из их денег, нанял такси и поехал в Княжево, чтобы забрать Александру и жениться на ней в Волгоградской области.
Родители мальчика, узнав об этом, сразу выехали на своей машине в Саратовскую область, чтобы перехватить своего сына. Ребенка и девочку они поймали, а после того, как узнали, что Александре 13 лет, попытались вернуть ребенка родителям, но были остановлены сотрудниками ГИБДД по ориентировке.
Известно, что сейчас девочка находится у родителей, противоправных действий в отношений девочки совершено не было, в машину она села по своей воле и приехавшего ухажера ждала заранее.
Расследование инцидента при этом продолжается.