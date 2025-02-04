Соврала о возрасте. Стали известны новые подробности о похищении девочки под Тюменью

Как сообщили в тюменском Следственном Комитете, похищенная девочка познакомилась с подростком из Волгоградской области в интернете. В ходе общения молодому человеку она сказала, что ей 16 лет. Некоторое время подростки продолжали переписываться, а затем мальчик, не сообщив родителям, взял 40 тысяч рублей из их денег, нанял такси и поехал в Княжево, чтобы забрать Александру и жениться на ней в Волгоградской области.