Новый аттракцион откроют на Цветном бульваре

Posted 24 января, 03:56
Published 24 января, 03:56
Modified 24 января, 03:58
Updated 24 января, 03:58
Информацию о том, какой будет новая карусель пока держат в секрете, пишет Ура.Ру. Также в весенние месяцы вновь запустят в работу модернизированный аттракцион «Высший пилотаж, который был запущен в работу в конце июля 2024 года. Однако из-за его некорректной работы эксплуатация временно была приостановлена: первая поломка произошла в день открытия, вторая — спустя неделю.
В итоге карусель простаивала до начала осени, после ремонта ее вновь запустили в работу, но ненадолго — из-за понижения температуры воздуха аттракцион был законсервирован, поскольку не может работать при низких температурах.
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