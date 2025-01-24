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Posted 24 января, 03:56

Published 24 января, 03:56

Modified 24 января, 03:58

Updated 24 января, 03:58

Новый аттракцион откроют на Цветном бульваре

Новый аттракцион откроют на Цветном бульваре

24 января 2025, 03:56
Фото: ВК Городской Парк Аттракционов Тюмени.
Новый аттракцион начнет работать предстоящей весной в Тюменском городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщили в администрации парка.

Информацию о том, какой будет новая карусель пока держат в секрете, пишет Ура.Ру. Также в весенние месяцы вновь запустят в работу модернизированный аттракцион «Высший пилотаж, который был запущен в работу в конце июля 2024 года. Однако из-за его некорректной работы эксплуатация временно была приостановлена: первая поломка произошла в день открытия, вторая — спустя неделю.

В итоге карусель простаивала до начала осени, после ремонта ее вновь запустили в работу, но ненадолго — из-за понижения температуры воздуха аттракцион был законсервирован, поскольку не может работать при низких температурах.

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Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы тюменские катки побили рекорд по посещаемости — за 9 дней их посетили порядка 100 тысяч человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аттракционы#Парк
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