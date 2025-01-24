Новый аттракцион откроют на Цветном бульваре

Информацию о том, какой будет новая карусель пока держат в секрете, пишет Ура.Ру. Также в весенние месяцы вновь запустят в работу модернизированный аттракцион «Высший пилотаж, который был запущен в работу в конце июля 2024 года. Однако из-за его некорректной работы эксплуатация временно была приостановлена: первая поломка произошла в день открытия, вторая — спустя неделю.