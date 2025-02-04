Анти-дрон устройства и новая броня. Тюменский завод разработал новую технику для СВО

Posted 4 февраля, 11:15
Published 4 февраля, 11:15
Modified 4 февраля, 13:13
Updated 4 февраля, 13:13
Тюменский Западносибирский машиностроительный завод уже изготавливает новую анти-дрон защиту в виде современных приспособлений, а также средства радиоборьбы, по перехвату сигналов и разведки противника. Кроме того, появились у инженеров и новые образцы, например, они придумали, как добронировать боевые машины, и создали тележки, позволяющие повысить безопасность и маневренность военнослужащих.
Все имеющиеся наработки будут представлены в ближайшее время в Челябинской области, после чего самые перспективные будут проходить дополнительные испытания, каждый успешный образец будет сформирован в виде заказа на разработку, готовые экземпляры отправят в те военные части, где сейчас служат тюменцы.