Анти-дрон устройства и новая броня. Тюменский завод разработал новую технику для СВО

Все имеющиеся наработки будут представлены в ближайшее время в Челябинской области, после чего самые перспективные будут проходить дополнительные испытания, каждый успешный образец будет сформирован в виде заказа на разработку, готовые экземпляры отправят в те военные части, где сейчас служат тюменцы.