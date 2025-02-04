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Posted 4 февраля, 11:15

Published 4 февраля, 11:15

Modified 4 февраля, 13:13

Updated 4 февраля, 13:13

Тюменский завод будет новую собирать технику для СВО

Анти-дрон устройства и новая броня. Тюменский завод разработал новую технику для СВО

4 февраля 2025, 11:15
Фото: 1MI.

Тюменский завод будет новую собирать технику для СВО

Сюжет
Зона сво
Тюменский завод обеспечит бойцов СВО новой передовой техникой. Речь идет о разработанных анти-дрон устройствах и броне для эвакуации раненых.

Тюменский Западносибирский машиностроительный завод уже изготавливает новую анти-дрон защиту в виде современных приспособлений, а также средства радиоборьбы, по перехвату сигналов и разведки противника. Кроме того, появились у инженеров и новые образцы, например, они придумали, как добронировать боевые машины, и создали тележки, позволяющие повысить безопасность и маневренность военнослужащих.

Все имеющиеся наработки будут представлены в ближайшее время в Челябинской области, после чего самые перспективные будут проходить дополнительные испытания, каждый успешный образец будет сформирован в виде заказа на разработку, готовые экземпляры отправят в те военные части, где сейчас служат тюменцы.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени участникам СВО списали более 20 миллионов рублей долгов.

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