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Posted 3 февраля, 11:59

Published 3 февраля, 11:59

Modified 3 февраля, 12:05

Updated 3 февраля, 12:05

В Тюмени бизнесмен украл на налогах почти 300 миллионов рублей

Сэкономил немного. В Тюмени бизнесмен украл на налогах почти 300 миллионов рублей

3 февраля 2025, 11:59
Фото: 1MI.

В Тюмени бизнесмен украл на налогах почти 300 миллионов рублей

Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело об уклонении об уплате налогов. Один из городских предпринимателей не заплатил в государственную казну почти 300 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, будучи генеральным директором предприятия по производству бетона, решил организовать черную бухгалтерию и экономить на налогах, подавая в профильные органы фиктивные бумаги о работе своего предприятия. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость за 3–4 кварталы 2022 года и 1 квартал 2023 года, общая сумма недостачи государству — 285 миллионов рублей.

На все имущество обвиняемого до разбирательства в суде был наложен арест. Возбуждено уголовное дело.

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Ранее сообщалось о том, что управляющая компания в Тюмени вместо перерасчета украла у жильцов 23 миллиона рублей.

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