Сэкономил немного. В Тюмени бизнесмен украл на налогах почти 300 миллионов рублей

Posted 3 февраля, 11:59
Published 3 февраля, 11:59
Modified 3 февраля, 12:05
Updated 3 февраля, 12:05
Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, будучи генеральным директором предприятия по производству бетона, решил организовать черную бухгалтерию и экономить на налогах, подавая в профильные органы фиктивные бумаги о работе своего предприятия. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость за 3–4 кварталы 2022 года и 1 квартал 2023 года, общая сумма недостачи государству — 285 миллионов рублей.
На все имущество обвиняемого до разбирательства в суде был наложен арест. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что управляющая компания в Тюмени вместо перерасчета украла у жильцов 23 миллиона рублей.