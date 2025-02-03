Сэкономил немного. В Тюмени бизнесмен украл на налогах почти 300 миллионов рублей

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, будучи генеральным директором предприятия по производству бетона, решил организовать черную бухгалтерию и экономить на налогах, подавая в профильные органы фиктивные бумаги о работе своего предприятия. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость за 3–4 кварталы 2022 года и 1 квартал 2023 года, общая сумма недостачи государству — 285 миллионов рублей.