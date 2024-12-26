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Posted 26 декабря, 10:40

Published 26 декабря, 10:40

Modified 26 декабря, 10:47

Updated 26 декабря, 10:47

Не заслужили. Тюменский лагерь отказался платить своим вожатым зарплаты

Не заслужили. Тюменский лагерь отказался платить своим вожатым зарплаты

26 декабря 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney.
Детский лагерь Спутник, располагающийся в Сорокинском районе, решил сэкономить на выплатах. После окончания смен, он отказался платить своим несовершеннолетним вожатым, хотя за работу им полагались соответствующие выплаты.

Как сообщили представители прокуратуры, в марте уходящего года в лагерь было устроено несколько несовершеннолетних, за работу с детьми им обещали чуть более 11 тысяч рублей. При этом в договоре была четко прописана сумма выплат. Однако, по окончанию работы, дети не получили обещанных денег, а только меньшую ее часть — около пяти тысяч.

Обосновать недоплату детям и их родителям руководство лагеря не смогло. В результате прокурорского вмешательства заработная плата подросткам была выплачена в полном объеме. Также к ответственности был привлечен руководитель лагеря.

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