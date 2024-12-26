Не заслужили. Тюменский лагерь отказался платить своим вожатым зарплаты

Как сообщили представители прокуратуры, в марте уходящего года в лагерь было устроено несколько несовершеннолетних, за работу с детьми им обещали чуть более 11 тысяч рублей. При этом в договоре была четко прописана сумма выплат. Однако, по окончанию работы, дети не получили обещанных денег, а только меньшую ее часть — около пяти тысяч.