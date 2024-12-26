Не заслужили. Тюменский лагерь отказался платить своим вожатым зарплаты

Posted 26 декабря, 10:40
Published 26 декабря, 10:40
Modified 26 декабря, 10:47
Updated 26 декабря, 10:47
Как сообщили представители прокуратуры, в марте уходящего года в лагерь было устроено несколько несовершеннолетних, за работу с детьми им обещали чуть более 11 тысяч рублей. При этом в договоре была четко прописана сумма выплат. Однако, по окончанию работы, дети не получили обещанных денег, а только меньшую ее часть — около пяти тысяч.
Обосновать недоплату детям и их родителям руководство лагеря не смогло. В результате прокурорского вмешательства заработная плата подросткам была выплачена в полном объеме. Также к ответственности был привлечен руководитель лагеря.
Ранее сообщалось о том, что у ветеранов СВО из Перевалово в борьбе с чиновниками появилась неожиданная подмога.