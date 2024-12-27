В Тюмени снесли одно из старейших кафе в городе

Posted 27 декабря, 11:31
Published 27 декабря, 11:31
Modified 27 декабря, 11:38
Updated 27 декабря, 11:38
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, здание было признано самовольно построенным, хотя стояло на улице Жуковского еще с начала нулевых и исправно работало.
Однако в 2022 году кафе было сожжено, от него осталось только основание, поскольку приводить здание в порядок не стали.
В этом же году прокуратура установила, что здание установлено на самовольном участке и при этом никак не используется. Совместно с привлечением правоохранительных органов и городских служб здание было снесено. Отмечу, что владельца здания просили снести его и до этого, однако он не прислушался.