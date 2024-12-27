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Posted 27 декабря, 11:31

Published 27 декабря, 11:31

Modified 27 декабря, 11:38

Updated 27 декабря, 11:38

В Тюмени снесли одно из старейших кафе в городе

В Тюмени снесли одно из старейших кафе в городе

27 декабря 2024, 11:31
Фото: 1MI.
В Тюмени избавились от одного из самых старых кафе в регионе. Речь идет о заведении «Кебаб-Хаус», оно существовало больше 20 лет.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, здание было признано самовольно построенным, хотя стояло на улице Жуковского еще с начала нулевых и исправно работало.

Однако в 2022 году кафе было сожжено, от него осталось только основание, поскольку приводить здание в порядок не стали.

В этом же году прокуратура установила, что здание установлено на самовольном участке и при этом никак не используется. Совместно с привлечением правоохранительных органов и городских служб здание было снесено. Отмечу, что владельца здания просили снести его и до этого, однако он не прислушался.

Видео: Прокуратура Тюменской области.

Ранее сообщалось о том, что тюменский лагерь отказался платить своим вожатым зарплаты.

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