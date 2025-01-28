Эксперт допустил связь роста числа МСП с уходом от налогов

Posted 28 января, 08:47
Published 28 января, 08:47
Modified 28 января, 08:48
Updated 28 января, 08:48
Как пишет «Ридус», количество малых и средних организаций в стране достигло исторического рекорда — свыше шести с половиной миллиона. Только за прошлый год в РФ появилось больше миллиона новых компаний и ИП. При этом средняя выручка на одну организацию возросла на 11,2%, превысив темпы годовой инфляции.
Кульбака отметил, что российские предприниматели, создавая малые и средние компании, часто стремятся минимизировать налоговые обязательства, выводя средства в менее облагаемые налогом сектора. Экономист также указал на то, что говорить о слишком активном росте предпринимательской активности в Российской Федерации пока рано.