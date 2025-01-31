Требовал долю. В Тюмени поймали бандитов, рэкетировавших местного бизнесмена

Сообщается, что подсудимый вместе с еще одним членом банды угрожали потерпевшему в офисе одной из городских компаний. Они требовали от него 35 миллионов рублей единовременно, а также долю в бизнесе. Чтобы мужчина не расслаблялся, ему регулярно поступали угрозы, также за ним велась слежка, его караулили у дома, рядом с местами, где он бывал.