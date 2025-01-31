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Posted 31 января, 12:17

Published 31 января, 12:17

Modified 31 января, 12:23

Updated 31 января, 12:23

В Тюмени поймали бандитов, рэкетировавших местного бизнесмена

Требовал долю. В Тюмени поймали бандитов, рэкетировавших местного бизнесмена

31 января 2025, 12:17
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени поймали бандитов, рэкетировавших местного бизнесмена

Сюжет
Суд
Тюменский суд вынес приговор одному из обвиняемых в вымогательстве и рэкете. Он получил наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Сообщается, что подсудимый вместе с еще одним членом банды угрожали потерпевшему в офисе одной из городских компаний. Они требовали от него 35 миллионов рублей единовременно, а также долю в бизнесе. Чтобы мужчина не расслаблялся, ему регулярно поступали угрозы, также за ним велась слежка, его караулили у дома, рядом с местами, где он бывал.

Суд же назначил фигуранту наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. При этом боролись рэкетиры за компанию, которая едва приносила прибыль. По имеющимся данным, предприятие в прошлом году вышло в ноль с прибылью только в 240 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось о том, что Тюменец наехал на силовика и провез его три километра на капоте автомобиля.

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