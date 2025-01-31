Требовал долю. В Тюмени поймали бандитов, рэкетировавших местного бизнесмена

Posted 31 января, 12:17
Published 31 января, 12:17
Modified 31 января, 12:23
Updated 31 января, 12:23
Сообщается, что подсудимый вместе с еще одним членом банды угрожали потерпевшему в офисе одной из городских компаний. Они требовали от него 35 миллионов рублей единовременно, а также долю в бизнесе. Чтобы мужчина не расслаблялся, ему регулярно поступали угрозы, также за ним велась слежка, его караулили у дома, рядом с местами, где он бывал.
Суд же назначил фигуранту наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. При этом боролись рэкетиры за компанию, которая едва приносила прибыль. По имеющимся данным, предприятие в прошлом году вышло в ноль с прибылью только в 240 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что Тюменец наехал на силовика и провез его три километра на капоте автомобиля.