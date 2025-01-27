Призер лыжных соревнований в Тюмени стал жертвой мошенников и потерял больше миллиона

Posted 27 января, 12:06
Published 27 января, 12:06
Modified 27 января, 12:08
Updated 27 января, 12:08
Как стало известно, Платон приехал из родной Свердловской области в Москву, чтобы начать восстановление после травмы, одним из последних заездов у спортсмена было выступление в Тюменской области на всероссийских соревнованиях юниоров. В Тюмени он произвел настоящий фурор, завоевав две бронзовых медали, а также заняв четвертое место на разных дистанциях.
Вскоре после турнира в Тюмени со спортсменом связался неизвестный, который представился Платону как вице-президент Федерации лыжных гонок. Он объяснил жертве, что сейчас в ведомстве идут мероприятия по выявлению иноагентов, и в скором времени с парнем свяжутся сотрудники ФСБ.
Через какое-то время атлету позвонил подставной сотрудник и сказал, что за счет парня финансировалась одна из террористических организаций. Чтобы избежать ответственности — парню нужно перевести все деньги по указанным реквизитам. Он выполнил все указания, отдав миллион и двести тысяч рублей. Но и этого аферистам было мало, чтобы и дальше вытягивать деньги, они потребовали, чтобы спортсмен взял кредит. После этого парень и понял, что попал на уловку мошенников.
Общая сумма ущерба — 1 211 000 рублей.