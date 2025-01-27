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Posted 27 января, 12:06

Published 27 января, 12:06

Modified 27 января, 12:08

Updated 27 января, 12:08

Призер лыжных соревнований в Тюмени стал жертвой мошенников и потерял больше миллиона

Призер лыжных соревнований в Тюмени стал жертвой мошенников и потерял больше миллиона

27 января 2025, 12:06
Фото: Изображение Midjourney.
Профессиональный спортсмен-лыжник, 19-летний Платон Исламшин попал на удочку телефонных мошенников. Он перевел аферистам больше миллиона рублей, думая, что передает деньги вице-президенту Федерации лыжных гонок.

Как стало известно, Платон приехал из родной Свердловской области в Москву, чтобы начать восстановление после травмы, одним из последних заездов у спортсмена было выступление в Тюменской области на всероссийских соревнованиях юниоров. В Тюмени он произвел настоящий фурор, завоевав две бронзовых медали, а также заняв четвертое место на разных дистанциях.

Вскоре после турнира в Тюмени со спортсменом связался неизвестный, который представился Платону как вице-президент Федерации лыжных гонок. Он объяснил жертве, что сейчас в ведомстве идут мероприятия по выявлению иноагентов, и в скором времени с парнем свяжутся сотрудники ФСБ.

Через какое-то время атлету позвонил подставной сотрудник и сказал, что за счет парня финансировалась одна из террористических организаций. Чтобы избежать ответственности — парню нужно перевести все деньги по указанным реквизитам. Он выполнил все указания, отдав миллион и двести тысяч рублей. Но и этого аферистам было мало, чтобы и дальше вытягивать деньги, они потребовали, чтобы спортсмен взял кредит. После этого парень и понял, что попал на уловку мошенников.

Общая сумма ущерба — 1 211 000 рублей.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени продаются опасные подделки под видом iPhone.

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