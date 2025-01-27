Призер лыжных соревнований в Тюмени стал жертвой мошенников и потерял больше миллиона

Через какое-то время атлету позвонил подставной сотрудник и сказал, что за счет парня финансировалась одна из террористических организаций. Чтобы избежать ответственности — парню нужно перевести все деньги по указанным реквизитам. Он выполнил все указания, отдав миллион и двести тысяч рублей. Но и этого аферистам было мало, чтобы и дальше вытягивать деньги, они потребовали, чтобы спортсмен взял кредит. После этого парень и понял, что попал на уловку мошенников.