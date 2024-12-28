На севере Тюменской области мэр пытался расстрелять любовника малолетней дочери

Как рассказали представители местного СУ СК, глава поселения Куминский уже знал о том, что его дочь встречается с мальчиком возраста 15-16 лет, однако позже появились слухи о том, что у пары также была интимная связь, предварительно установлено, что добровольная, хотя допроцессуальная проверка еще проводится.