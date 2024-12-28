На севере Тюменской области мэр пытался расстрелять любовника малолетней дочери

Posted 28 декабря, 11:44
Published 28 декабря, 11:44
Modified 28 декабря, 11:55
Updated 28 декабря, 11:55
Как рассказали представители местного СУ СК, глава поселения Куминский уже знал о том, что его дочь встречается с мальчиком возраста 15-16 лет, однако позже появились слухи о том, что у пары также была интимная связь, предварительно установлено, что добровольная, хотя допроцессуальная проверка еще проводится.
Глава поселения же, не выдержав стресса, решил не дожидаться решения экспертизы, взял огнестрельное оружие, и, будучи пьяным, расстрелял дом семьи малолетнего ухажера своей дочери.
В ходе стрельбы никто не пострадал, мужчину задержали. Сейчас он раскаивается в содеянном. Оружие, при этом, зарегистрировано на законных основаниях.