Неожиданно: В Тюмени закрыли ледовый городок на площади 400-летия

Posted 31 января, 12:49
Published 31 января, 12:49
Modified 31 января, 12:51
Updated 31 января, 12:51
Сегодня в региональной столице закрыли главный ледовый городок, расположенный на площади 400-летия Тюмени. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.
Территорию огородили, попасть туда не получится 1 и 2 февраля. К такому решению пришла комиссия после осмотра ледового городка и прогноза погоды. Из-за возможного резкого потепления сохранность фигур можно обеспечить путем консервации объектов.
3 февраля в понедельник сотрудники управы Центрального АО вновь проведут осмотр объекта, после чего примут решение продлить ограничение или снять его.
Ограничения задели детсады Тюмени, малышам запретили катания с горок. К такому решению пришли из соображений безопасности после обрушения одной из горок на площади 400-летия Тюмени.