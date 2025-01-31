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Posted 31 января, 12:49

Published 31 января, 12:49

Modified 31 января, 12:51

Updated 31 января, 12:51

В Тюмени закрыли ледовый городок на площади 400-летия

Неожиданно: В Тюмени закрыли ледовый городок на площади 400-летия

31 января 2025, 12:49
Фото: 1MI.

В Тюмени закрыли ледовый городок на площади 400-летия

В Тюмени перекрыли доступ к ледовому городку, который построен на площади 400-летия города. Данное ограничение вызвано погодными явлениями.

Сегодня в региональной столице закрыли главный ледовый городок, расположенный на площади 400-летия Тюмени. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Территорию огородили, попасть туда не получится 1 и 2 февраля. К такому решению пришла комиссия после осмотра ледового городка и прогноза погоды. Из-за возможного резкого потепления сохранность фигур можно обеспечить путем консервации объектов.

3 февраля в понедельник сотрудники управы Центрального АО вновь проведут осмотр объекта, после чего примут решение продлить ограничение или снять его.

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Ограничения задели детсады Тюмени, малышам запретили катания с горок. К такому решению пришли из соображений безопасности после обрушения одной из горок на площади 400-летия Тюмени.

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#Ксения Мальчева#Общество#Новости тюмени
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