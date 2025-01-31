Цыганская диаспора отрицает причастность к пропаже тюменской школьницы

Posted 31 января, 11:53
Published 31 января, 11:53
Modified 31 января, 12:09
Updated 31 января, 12:09
К поискам пропавшей 13-летней девочки из Тюмени присоединилась общественная организация цыган «Штар» под руководством председателя Гены Виноградова. Информацию об этом сообщил инфоцентр регионального правительства.
Гена Виноградов уверен, что к пропаже школьницы молдавские цыгане не имеют отношения. Сейчас он держит связь в другими российскими цыганскими общинами, чтобы помочь в поисках. Обрабатываются такие города, как Екатеринбург и Челябинск.
К помощи в поисках школьницы Гену Виноградова подключил региональный комитет по делам национальностей. Напомним, 30 января Александру насильно посадили в автомобиль Kia Rio темного цвета с номерами Волгоградской области. В отношении данного факта возбуждено и расследуется уголовное дело.
Уже известны подробности этого дела, выяснилось, что некоторое время назад Александра в интернете познакомилась с неким молодым человеком. А в день похищения была напугана и просила подругу вместе с ней выйти из школы.