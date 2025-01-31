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Posted 31 января, 11:53

Published 31 января, 11:53

Modified 31 января, 12:09

Updated 31 января, 12:09

Диаспора цыган из Тюменской области подключилась к поискам 13-летней девочки

Цыганская диаспора отрицает причастность к пропаже тюменской школьницы

31 января 2025, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.

Диаспора цыган из Тюменской области подключилась к поискам 13-летней девочки

Сюжет
Похищение
В Тюменской области продолжаются поиски пропавшей 13-летней школьницы. Свою помощь оказывает общественная организация цыган «Штар».

К поискам пропавшей 13-летней девочки из Тюмени присоединилась общественная организация цыган «Штар» под руководством председателя Гены Виноградова. Информацию об этом сообщил инфоцентр регионального правительства.

Гена Виноградов уверен, что к пропаже школьницы молдавские цыгане не имеют отношения. Сейчас он держит связь в другими российскими цыганскими общинами, чтобы помочь в поисках. Обрабатываются такие города, как Екатеринбург и Челябинск.

К помощи в поисках школьницы Гену Виноградова подключил региональный комитет по делам национальностей. Напомним, 30 января Александру насильно посадили в автомобиль Kia Rio темного цвета с номерами Волгоградской области. В отношении данного факта возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Уже известны подробности этого дела, выяснилось, что некоторое время назад Александра в интернете познакомилась с неким молодым человеком. А в день похищения была напугана и просила подругу вместе с ней выйти из школы.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Уголовное дело#Поиски#Похищение#Национальности#Пропажа#Гена Виноградов#Цыганская организация
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