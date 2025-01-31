В Тюмени из полыхающей квартиры чудом спасли постадавшего

Posted 31 января, 10:57
Published 31 января, 10:57
Modified 31 января, 11:26
Updated 31 января, 11:26
Как рассказали представители регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11 часов утра. Горела квартира на пятом этаже. В тушении были задействованы единицы техники и 8 человек личного состава, общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
Перед тушением из квартиры удалось вывести местного жителя, у него зафиксировали отравление угарным газом и несколько ожогов. Пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства возгорания выясняются.