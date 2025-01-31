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Posted 31 января, 10:57

Published 31 января, 10:57

Modified 31 января, 11:26

Updated 31 января, 11:26

В Тюмени из полыхающей квартиры чудом спасли постадавшего

В Тюмени из полыхающей квартиры чудом спасли постадавшего

31 января 2025, 10:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сегодня утром в Тюмени произошел пожар на улице Газовиков. Загорелась небольшая квартира. Потушили пожарные пламя быстро, однако одного человека пришлось экстренно эвакуировать.

Как рассказали представители регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в 11 часов утра. Горела квартира на пятом этаже. В тушении были задействованы единицы техники и 8 человек личного состава, общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

Перед тушением из квартиры удалось вывести местного жителя, у него зафиксировали отравление угарным газом и несколько ожогов. Пострадавший доставлен в больницу. Обстоятельства возгорания выясняются.

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Видео: МЧС по Тюменской области.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени подростки чуть не сожгли подъезд новостройки.

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