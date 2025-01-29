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Posted 29 января, 11:26

Published 29 января, 11:26

Modified 29 января, 11:31

Updated 29 января, 11:31

Тюменцам запретили запускать китайские фонарики в небо

Без китайских традиций. Тюменцам запретили запускать китайские фонарики в небо

29 января 2025, 11:26
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцам запретили запускать китайские фонарики в небо

В эти дни в Китае начинается празднование Нового года по их календарю. По традиции, многие жители КНР запускают в небо огоньки, которые поднимаются высоко в воздух и формируют общую картину яркого неба. Иногда такое любят делать и в Тюмени, однако — не в этот раз. Разрешения не дали.

Запрет на запуск фонариков наложили в региональном МЧС. Соответствующее распоряжение появилось в телеграм-канале ведомства.

Как рассказали специалисты, использование фонариков запрещено, поскольку может привести к неконтролируемым пожарам, фонарик является неуправляемым, а значит, служит источником огня. Он может провести в полете до 20 минут и подниматься на высоту до километра, а после спровоцировать пожар при приземлении.

При использовании такового каждый нарушитель будет наказан. Его привлекут к ответственности и заставят платить штраф.

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Ранее сообщалось о том, что тюменцы спешно продают подержанные Haval и Geely вполцены.

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#Александр Смирнов#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Пожар#Китай
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