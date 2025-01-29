Без китайских традиций. Тюменцам запретили запускать китайские фонарики в небо

Тюменцам запретили запускать китайские фонарики в небо

В эти дни в Китае начинается празднование Нового года по их календарю. По традиции, многие жители КНР запускают в небо огоньки, которые поднимаются высоко в воздух и формируют общую картину яркого неба. Иногда такое любят делать и в Тюмени, однако — не в этот раз. Разрешения не дали.