Без китайских традиций. Тюменцам запретили запускать китайские фонарики в небо

Posted 29 января, 11:26
Published 29 января, 11:26
Modified 29 января, 11:31
Updated 29 января, 11:31
Запрет на запуск фонариков наложили в региональном МЧС. Соответствующее распоряжение появилось в телеграм-канале ведомства.
Как рассказали специалисты, использование фонариков запрещено, поскольку может привести к неконтролируемым пожарам, фонарик является неуправляемым, а значит, служит источником огня. Он может провести в полете до 20 минут и подниматься на высоту до километра, а после спровоцировать пожар при приземлении.
При использовании такового каждый нарушитель будет наказан. Его привлекут к ответственности и заставят платить штраф.