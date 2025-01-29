Опасные вторичные китайцы: тюменцы спешно продают подержанные Haval и Geely вполцены

Традиционно популярными «на вторичке» в Тюмени и области остаются Lada, Hyundai и Kia. Например, Lada Granta и Vesta лидируют в низком ценовом сегменте, а Kia Rio и Hyundai Solaris — в среднем. Эти модели ценятся за доступность запчастей и относительно невысокую стоимость обслуживания. Также среди марок автомобилей, которые пользуются спросом у жителей города, лидируют Toyota (20,8% спроса), BMW (8,4%) и Kia (8,1%). Также популярны Lexus и Mercedes-Benz, на которые приходится 7,4% и 7,3% спроса соответственно. Если рассматривать количество объявлений, то лидером является Toyota — на эту марку приходится 15,4% предложений. На втором и третьем местах — Kia (10,8%) и BMW (6,6%).