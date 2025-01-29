Опасные вторичные китайцы: тюменцы спешно продают подержанные Haval и Geely вполцены

Posted 29 января, 08:30
Published 29 января, 08:30
Modified 29 января, 08:32
Updated 29 января, 08:32
В Тюмени и Тюменской области, как и по всей России, китайские автомобили постепенно вытесняют привычные иномарки с рынка машин с пробегом. За последний год интерес к подержанным «китайцам» заметно вырос, и жители региона все чаще присматриваются к таким маркам, как Geely, Haval, Chery и Changan.
По данным за 2024 год, продажи подержанных «китайцев» выросли. Как сообщают работники местных автомобильных рынков, причина этого явления — частые проблемы с китайскими автомобилями, особенно с их электрической частью. Согласно исследованию компании «Авито Авто», в 2024 году в Тюмени на 60% выросли продажи подержанных китайских автомобилей по сравнению с предыдущим годом. В списке самых популярных подержанных автомобилей в регионе лидируют Geely Emgrand EC7 и LIFAN Solano. Средняя стоимость этих автомобилей составила 370 000 и 280 000 рублей соответственно. Однако со скидками в 20-50% продают и другие китайские модели.
В Тюмени и области наиболее популярными китайскими марками остаются Geely, Haval и Chery. По информации, предоставленной сервисом «Авито Авто» в Тюмени Tiggo 7 Pro Max от Chery стал наиболее востребованным автомобилем китайского производства. В пятёрку самых популярных китайских автомобилей в регионе также вошли Changan, JAC, Geely и OMODA. Пятерка ведущих компаний контролирует 80% рынка новых автомобилей из Китая в этом регионе.
Как рассказал «Нашему городу» автоаналитик Сергей Нестеров, тюменцы, которые не так давно купили «китайцев» с салона стараются их продать на вторичке даже с существенной скидкой из-за недолговечности автомобилей и нерентабельности продажи машины в будущем.
«Продают китайские автомобили не только из-за их технических недостатков, но и из-за неадаптированности систем к местным условиям, отсутствия долгосрочной поддержки и низкой ликвидности. За тот же миллион можно продать старого китайца и купить нового с небольшой доплатой или оформлением кредита», — объясняет аналитик.
Нестеров указывает, что китайские автомобили, несмотря на их популярность, не всегда хорошо приспособлены к суровым климатическим условиям Сибири, так, многие модели страдают от проблем с запуском двигателя в морозы, замерзания электроники и некачественного отопления салона. Подвеска и ходовая часть китайских автомобилей часто не выдерживают российских дорог, особенно в сельской местности.
К тому же некоторые китайские бренды, активно зашедшие на российский рынок, со временем снижают свою активность или вовсе уходят. Это вызывает опасения у владельцев. Так в 2022 году бренд Lifan объявил о приостановке продаж в России. Владельцы таких автомобилей остались без гарантийной поддержки и доступа к оригинальным запчастям. Да и если автомобиль находится на гарантии, владельцы часто сталкиваются с трудностями при обращении в сервисные центры.
В целом, в 2024 году в Тюменской области было продано около 80 тысяч подержанных автомобилей. Доля китайских авто пока невелика — около 4-6%, но динамика роста очевидна.
«Тюменцы и жители области все чаще обращают внимание на китайские марки, особенно на модели с небольшим пробегом и гарантией от производителя. Это практически новые машины, но по цене гораздо доступнее, чем те же корейские или японские аналоги», — отмечает автоэксперт Сергей Нестеров.
Среди лидеров спроса в регионе — автомобили возрастом 3-5 лет с пробегом до 100 тысяч километров. Такие машины воспринимаются как оптимальный выбор: они еще не успели износиться, но уже значительно дешевле новых. При этом китайские авто, которые активно завоевывают рынок новых машин, начинают укреплять свои позиции и на вторичном рынке.
Традиционно популярными «на вторичке» в Тюмени и области остаются Lada, Hyundai и Kia. Например, Lada Granta и Vesta лидируют в низком ценовом сегменте, а Kia Rio и Hyundai Solaris — в среднем. Эти модели ценятся за доступность запчастей и относительно невысокую стоимость обслуживания. Также среди марок автомобилей, которые пользуются спросом у жителей города, лидируют Toyota (20,8% спроса), BMW (8,4%) и Kia (8,1%). Также популярны Lexus и Mercedes-Benz, на которые приходится 7,4% и 7,3% спроса соответственно. Если рассматривать количество объявлений, то лидером является Toyota — на эту марку приходится 15,4% предложений. На втором и третьем местах — Kia (10,8%) и BMW (6,6%).
«Toyota, BMW и Kia — самые популярные бренды среди автомобилей с пробегом. Их общая доля в спросе превышает 40%. Это свидетельствует о доверии покупателей к этим маркам», — отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» на «Авито».
Однако эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года китайские марки начнут теснить даже этих фаворитов. Причина проста: первые крупные партии новых китайских авто, проданных в 2022–2023 годах, начнут массово появляться на вторичном рынке. А это значит, что выбор станет еще больше, а цены — еще привлекательнее.
«Скорость оборачиваемости таких авто в два, а иногда и в три раза меньше, чем у популярных европейских, японских и корейских марок. Это обусловлено тем, что китайские производители активно обновляют свои модели, что приводит к значительному удешевлению предыдущих модификаций. Поэтому клиенты, которые планируют обменять свой двухлетний китайский автомобиль, часто бывают поражены тем, насколько быстро упала стоимость их транспортного средства», — объяснил автоаналитик Нестеров.
Специалист полагает, что в конце 2025 года можно ожидать увеличения спроса на подержанные автомобили китайского производства. Это связано с тем, что первые крупные партии новых машин, которые были реализованы в последние годы, появятся на вторичном рынке.
«Однако нельзя сказать, что китайские машины долговечны. Если те же немцы на вторичке остаются активом и даже при перепродаже после покупки на вторичке цены можно удержать, то с китайцами так это не работает. Если вас нужна недорогая машина — берите на вторичке. Но если вы хотите потом ее перепродать, то оставьте надежды, с китайцами это работать не будет», — резюмирует автоэксперт.
Если вы все же решитесь взять «китайца» который уже активно завоевывать лидерство на вторичном рынке, то обратите внимание на гарантию — многие китайские авто с пробегом все еще находятся на гарантии производителя, что делает их покупку более безопасной. Также проверяйте пробег и техническое состояние. Даже если машина новая, важно убедиться в ее исправности. Помните, что китайская электроника не всегда готова выдержать наши сибирские морозы. И не забывайте, что после пары месяцев эксплуатации малина теряет значительный процент своей стоимости.