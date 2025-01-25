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Posted 25 января, 07:47

Published 25 января, 07:47

Modified 25 января, 07:49

Updated 25 января, 07:49

Власти придумали, как украсить тюменский «муравейник»

Власти придумали, как украсить тюменский «муравейник»

25 января 2025, 07:47
Фото: 2 ГИС.
Единую подсветку планируют сделать в Тюмени на зданиях и домах, расположенных в центральной части города. Об этом сообщил мэр областной столицы Максим Афанасьев в ходе неформальной встречи с рестораторами и отельерами.

По его словам, световой мастер-план улиц уже разработан. Реализацию проекта будут проводить за счет средств бюджета Тюменской области, пишет Ура.Ру.

«Губернатор Александр Моор поддержал нашу инициативу и, начиная с 2025 года, мы будем подключать подсветку. Сейчас в завершающей стадии разработка семи объектов, в том числе и „муравейника“, о котором много было разговоров», — отметил Афанасьев.
Больше миллиарда из Тюменского бюджета уйдет на ремонт школ и детских садов
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский «муравейник», расположенный на улице Республики, 92, отреставрируют до 2029 года. По предварительным данным, стоимость капитального ремонта многоэтажного дома обойдется в сумму более 200 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени
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