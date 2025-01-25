Власти придумали, как украсить тюменский «муравейник»

Posted 25 января, 07:47
Published 25 января, 07:47
Modified 25 января, 07:49
Updated 25 января, 07:49
По его словам, световой мастер-план улиц уже разработан. Реализацию проекта будут проводить за счет средств бюджета Тюменской области, пишет Ура.Ру.
«Губернатор Александр Моор поддержал нашу инициативу и, начиная с 2025 года, мы будем подключать подсветку. Сейчас в завершающей стадии разработка семи объектов, в том числе и „муравейника“, о котором много было разговоров», — отметил Афанасьев.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский «муравейник», расположенный на улице Республики, 92, отреставрируют до 2029 года. По предварительным данным, стоимость капитального ремонта многоэтажного дома обойдется в сумму более 200 миллионов рублей.