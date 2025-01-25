Неудачно пошутили? В Тюмени неожиданно отменили занятия в школах из-за…мороза

Posted 25 января, 06:28
Published 25 января, 06:28
Modified 25 января, 06:30
Updated 25 января, 06:30
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — было указано в сообщении.
Правда, спустя несколько минут на сайте мэрии данное сообщение было заменено. В настоящее время размещена информация о том, что «25 января учебные занятия 2-й смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются».
На данный момент в областной столице столбики термометров показывают -11. Занятия в школах отменяются для учащихся с 1-4 класс, если температура воздуха составляет -25 градусов и ветер более 2 м/с или если температура -30 градусов, но ветер менее 2 м/с.
Если -30 градусов и ветер выше 2 м/с или -35 без ветра, дома остаются дети с 1 по 9 класс. Для 10 и 11 классов занятия отменяют при понижение температура воздуха до -35 и ветре более 2 м/с или при температуре -40.