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Posted 25 января, 06:28

Published 25 января, 06:28

Modified 25 января, 06:30

Updated 25 января, 06:30

В Тюмени неожиданно объявили актировку в школах из-за…мороза

Неудачно пошутили? В Тюмени неожиданно отменили занятия в школах из-за…мороза

25 января 2025, 06:28
Фото: 1MI.

В Тюмени неожиданно объявили актировку в школах из-за…мороза

Информация об отмене занятий в школах Тюмени для учащихся второй смены с 1 по 11 классы была опубликована на сайте администрации города, а также в тг-канале Актировки | Тюмень.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-11 классах в очном режиме отменяются», — было указано в сообщении.
Фото: тг-канал Актировки | Тюмень

Правда, спустя несколько минут на сайте мэрии данное сообщение было заменено. В настоящее время размещена информация о том, что «25 января учебные занятия 2-й смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются».

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На данный момент в областной столице столбики термометров показывают -11. Занятия в школах отменяются для учащихся с 1-4 класс, если температура воздуха составляет -25 градусов и ветер более 2 м/с или если температура -30 градусов, но ветер менее 2 м/с.

Если -30 градусов и ветер выше 2 м/с или -35 без ветра, дома остаются дети с 1 по 9 класс. Для 10 и 11 классов занятия отменяют при понижение температура воздуха до -35 и ветре более 2 м/с или при температуре -40.

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