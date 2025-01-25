Тюменские источники «Тайга» и «Аван» вошли в число самых популярных у туристов

По данным аналитиков, в число самых популярных термальных комплексов вошли курорты в экопарке «Тайга», «Аван», «Эльдорадо» на Верхнем бору, в аквапарке «Лето-Лето» и в санатории «Сибирь». При этом более 50% посетителей — это жители Тюменской области, 48% — гости из других российских регионов, в том числе 8% — жители Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РБК Тюмень.