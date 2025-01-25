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Posted 25 января, 07:16

Published 25 января, 07:16

Modified 25 января, 07:18

Updated 25 января, 07:18

В новогодние каникулы турпоток на тюменские источники увеличился на 13%

Тюменские источники «Тайга» и «Аван» вошли в число самых популярных у туристов

25 января 2025, 07:16
Фото: 2 ГИС.

В новогодние каникулы турпоток на тюменские источники увеличился на 13%

Сюжет
Отдых
Число посетителей термальных курортов Тюмени и Тюменского района в 2025 году в новогодние праздники увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в компании «МегаФон».

По данным аналитиков, в число самых популярных термальных комплексов вошли курорты в экопарке «Тайга», «Аван», «Эльдорадо» на Верхнем бору, в аквапарке «Лето-Лето» и в санатории «Сибирь». При этом более 50% посетителей — это жители Тюменской области, 48% — гости из других российских регионов, в том числе 8% — жители Ханты-Мансийского автономного округа, пишет РБК Тюмень.

Тюменские санатории вошли в топ самых популярных в России
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Ранее «Наш Город» писал, что в период новогодних каникул в Тюменской области отдохнули более 240 тысяч туристов. Это на 14% больше, чем в 2024 году. Каждый третий турист посетил тюменские термальные курорты.

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