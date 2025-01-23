Это шок. Жители Тюменской области усыновил ребенка, чтобы насиловать

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, мужчина из Исетского района взял ребенка под свою опеку, а после — начал издеваться и насиловать. Пострадавший, 15 летний ребенок, рассказал, что происходило это на протяжении нескольких лет. После совершеннолетия потерпевший, опасаясь за судьбу оставшихся в семье опекаемых мальчиков, решил все рассказать полиции. Ведь, как выяснилось, мужчина держал у себя несколько опекаемых детей.