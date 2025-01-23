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Posted 23 января, 11:33

Published 23 января, 11:33

Modified 23 января, 11:59

Updated 23 января, 11:59

Жители Тюменской области усыновил ребенка, чтобы насиловать

Это шок. Жители Тюменской области усыновил ребенка, чтобы насиловать

23 января 2025, 11:33
Фото: 1MI.

Жители Тюменской области усыновил ребенка, чтобы насиловать

В Исетском районе жуткая история. Местный житель взял под опеку мальчика, но совсем не с благими намерениями. В течение всего времени, что обвиняемый был с ним — он насиловал ребенка.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, мужчина из Исетского района взял ребенка под свою опеку, а после — начал издеваться и насиловать. Пострадавший, 15 летний ребенок, рассказал, что происходило это на протяжении нескольких лет. После совершеннолетия потерпевший, опасаясь за судьбу оставшихся в семье опекаемых мальчиков, решил все рассказать полиции. Ведь, как выяснилось, мужчина держал у себя несколько опекаемых детей.

Вину в обвинениях мужчина не признал и не признавал вплоть до вынесения приговора. Он отправится в колонию строгого режима на 10 лет. Он также должен выплатить компенсацию потерпевшему в размере 300 000 рублей.

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Ранее сообщалось о том, что таксист — ветеран в Тюмени с ножом напал на своих клиентов.

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