Пассажиры не понравились. Таксист — ветеран в Тюмени с ножом напал на своих клиентов

Posted 18 декабря, 10:48
Published 18 декабря, 10:48
Modified 18 декабря, 10:56
Updated 18 декабря, 10:56
Как сообщает портал URA.RU, водитель договаривался на перевозку всего пары человек, когда как в машину начала ломиться целая группа. Водитель перевозить клиентов отказался, из-за чего произошел конфликт с заказчиком машины.
Сообщается, что после словесной перепалки таксист предложил им отказаться от такси и вызвать другой автомобиль. Но свидетель не соглашался и продолжал провоцировать таксиста на конфликт, в ходе которого мужчина вышел из автомобиля и завязалась драка. Чтобы отбиться — водитель взял биту. А когда другой парень попытался их разнять — выхватил нож и ударил разнимающего.
Водителя задержали. На допросе он не отрицал вины, но сообщил, что часть конфликта не помнит, поскольку ветеран боевых действий и получил контузию во время одной из контртеррористических операций.
Суд приговорил мужчину к двум годам условно. Серьезные травмы в ходе конфликта никто не получил, также сыграло свою роль то, что мужчина сознался в содеянном.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Бастрыкин вновь взялся за дело избитой в туалете тюменской школьницы.