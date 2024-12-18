Пассажиры не понравились. Таксист — ветеран в Тюмени с ножом напал на своих клиентов

Сообщается, что после словесной перепалки таксист предложил им отказаться от такси и вызвать другой автомобиль. Но свидетель не соглашался и продолжал провоцировать таксиста на конфликт, в ходе которого мужчина вышел из автомобиля и завязалась драка. Чтобы отбиться — водитель взял биту. А когда другой парень попытался их разнять — выхватил нож и ударил разнимающего.