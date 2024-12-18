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Posted 18 декабря, 10:48

Published 18 декабря, 10:48

Modified 18 декабря, 10:56

Updated 18 декабря, 10:56

Таксист в Тюмени с ножом напал на своих клиентов

Пассажиры не понравились. Таксист — ветеран в Тюмени с ножом напал на своих клиентов

18 декабря 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney.

Таксист в Тюмени с ножом напал на своих клиентов

Сюжет
Драка
Таксист в Тюмени, явно недовольный условиями перевозки, которые не были оговорены заранее, решил проучить своих клиентов за такую оплошность. Посредством нападения на них с ножом и битой.

Как сообщает портал URA.RU, водитель договаривался на перевозку всего пары человек, когда как в машину начала ломиться целая группа. Водитель перевозить клиентов отказался, из-за чего произошел конфликт с заказчиком машины.

Сообщается, что после словесной перепалки таксист предложил им отказаться от такси и вызвать другой автомобиль. Но свидетель не соглашался и продолжал провоцировать таксиста на конфликт, в ходе которого мужчина вышел из автомобиля и завязалась драка. Чтобы отбиться — водитель взял биту. А когда другой парень попытался их разнять — выхватил нож и ударил разнимающего.

Водителя задержали. На допросе он не отрицал вины, но сообщил, что часть конфликта не помнит, поскольку ветеран боевых действий и получил контузию во время одной из контртеррористических операций.

Суд приговорил мужчину к двум годам условно. Серьезные травмы в ходе конфликта никто не получил, также сыграло свою роль то, что мужчина сознался в содеянном.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Бастрыкин вновь взялся за дело избитой в туалете тюменской школьницы.

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