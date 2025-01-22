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Posted 22 января, 04:58

Published 22 января, 04:58

Modified 22 января, 05:00

Updated 22 января, 05:00

Сборы на тюменской таможне выросли вчетверо за год

Сборы на тюменской таможне выросли вчетверо за год

22 января 2025, 04:58
Фото: 1MI.
По итогам 2024 года таможенная служба в Тюменской области передала в федеральный бюджет миллиард рублей. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

В 2023 году таможенные сборы в регионе составили 271 млн рублей. В 2024-м сумма увеличилась на 283,76% — до миллиарда. По данным ведомства, объемы экспорта и импорта сохранились на уровне 2023-го, но стоимость товаров резко выросла: на 19% за год. Немалую лепту внесло повышение утилизационного сбора за транспорт, ввозимый стран-членов ЕАЭС.

«По стоимостному обороту в экспорте лидируют Турция, Беларусь, Казахстан, Китай, Вьетнам, Узбекистан. В импорте — Китай, Казахстан, Корея, Беларусь», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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Чаще всего тюменские производители экспортировали изделия из пластмассы, топливо, нефть и нефтепродукты, древесину и древесный уголь. При этом Тюменская область активно покупала соль, черные металлы, химические продукты, изделия из камня, гипса, стекло.

Ранее таможенники забрали у тюменца более 70 плиток дубайского шоколада в аэропорту Рощино. Мужчина уверял, что вез все это родне в подарок.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюменская область#Таможня#Федеральный бюджет
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