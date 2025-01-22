Сборы на тюменской таможне выросли вчетверо за год

В 2023 году таможенные сборы в регионе составили 271 млн рублей. В 2024-м сумма увеличилась на 283,76% — до миллиарда. По данным ведомства, объемы экспорта и импорта сохранились на уровне 2023-го, но стоимость товаров резко выросла: на 19% за год. Немалую лепту внесло повышение утилизационного сбора за транспорт, ввозимый стран-членов ЕАЭС.