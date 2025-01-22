Сборы на тюменской таможне выросли вчетверо за год

Posted 22 января, 04:58
Published 22 января, 04:58
Modified 22 января, 05:00
Updated 22 января, 05:00
В 2023 году таможенные сборы в регионе составили 271 млн рублей. В 2024-м сумма увеличилась на 283,76% — до миллиарда. По данным ведомства, объемы экспорта и импорта сохранились на уровне 2023-го, но стоимость товаров резко выросла: на 19% за год. Немалую лепту внесло повышение утилизационного сбора за транспорт, ввозимый стран-членов ЕАЭС.
«По стоимостному обороту в экспорте лидируют Турция, Беларусь, Казахстан, Китай, Вьетнам, Узбекистан. В импорте — Китай, Казахстан, Корея, Беларусь», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Чаще всего тюменские производители экспортировали изделия из пластмассы, топливо, нефть и нефтепродукты, древесину и древесный уголь. При этом Тюменская область активно покупала соль, черные металлы, химические продукты, изделия из камня, гипса, стекло.
Ранее таможенники забрали у тюменца более 70 плиток дубайского шоколада в аэропорту Рощино. Мужчина уверял, что вез все это родне в подарок.