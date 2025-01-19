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Posted 19 января, 06:53

Published 19 января, 06:53

Modified 19 января, 06:55

Updated 19 января, 06:55

Самыми аварийными улицами в Тюмени в 2024 году стали Мельникайте и Республики

Самые аварийные улицы назвали в Тюмени

19 января 2025, 06:53
Фото: 1MI.

Самыми аварийными улицами в Тюмени в 2024 году стали Мельникайте и Республики

Сюжет
ДТП
В список вошли Мельникайте, Республики, Пермякова, Федюнинского и 50 лет Октября.

По данным специалистов «Ингосстрах», на этих улицах было зарегистрировано наибольшее число дорожно-транспортных происшествий.

При этом чаще всего в аварии попадали водители автомобилей Kia (12,9%), Toyota (10%), Hyundai (9,9%), Lada (7,1%) и Volkswagen (5,4%). Преимущественно в ДТП попадали мужчины — 63%, пишет РБК Тюмень.

В целом за год в Тюменской области, по данным Госавтоинспекции, произошло более 2,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 180 человек, более 3,7 тысячи получили ранения.

Трассу Тюмень — Омск полностью перекрыли из-за смертельного ДТП
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Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и большегруза. Погиб один человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Авария
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