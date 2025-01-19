Самые аварийные улицы назвали в Тюмени

Posted 19 января, 06:53
Published 19 января, 06:53
Modified 19 января, 06:55
Updated 19 января, 06:55
По данным специалистов «Ингосстрах», на этих улицах было зарегистрировано наибольшее число дорожно-транспортных происшествий.
При этом чаще всего в аварии попадали водители автомобилей Kia (12,9%), Toyota (10%), Hyundai (9,9%), Lada (7,1%) и Volkswagen (5,4%). Преимущественно в ДТП попадали мужчины — 63%, пишет РБК Тюмень.
В целом за год в Тюменской области, по данным Госавтоинспекции, произошло более 2,8 тысячи дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 180 человек, более 3,7 тысячи получили ранения.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и большегруза. Погиб один человек.