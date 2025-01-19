Машина всмятку: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск фура протаранила легковушку

Posted 19 января, 05:20
Published 19 января, 05:20
Modified 19 января, 05:22
Updated 19 января, 05:22
От удара легковой автомобиль смяло словно консервирую банку и отбросило в кювет. В результате аварии погиб водитель Kia, пассажир легкового автомобиля с травмами был доставлен в больницу. Водитель большегруза не пострадал.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на трассе Тюмень — Омск произошла смертельная авария с участием двух большегрузов и легкового автомобиля. Погиб водитель одного из грузовиков.