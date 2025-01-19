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Posted 19 января, 05:20

Published 19 января, 05:20

Modified 19 января, 05:22

Updated 19 января, 05:22

Машина всмятку: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск фура протаранила легковушку

Машина всмятку: на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск фура протаранила легковушку

19 января 2025, 05:20
Фото: ГАИ Югры.
Сюжет
ДТП
Трагедия случилась накануне днем на 607-м километре автомобильной дороги. Там столкнулись Kia и большегруз Shacman.

От удара легковой автомобиль смяло словно консервирую банку и отбросило в кювет. В результате аварии погиб водитель Kia, пассажир легкового автомобиля с травмами был доставлен в больницу. Водитель большегруза не пострадал.

Фото: ГАИ Югры

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Тюмень — Ханты-Мансийск
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