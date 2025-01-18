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Posted 18 января, 07:47

Published 18 января, 07:47

Modified 18 января, 08:17

Updated 18 января, 08:17

Трассу Тюмень — Омск полностью перекрыли из-за смертельного ДТП

Трассу Тюмень — Омск полностью перекрыли из-за смертельного ДТП

18 января 2025, 07:47
Фото: МЧС ТО.
Сюжет
ДТП
Массовая авария произошла сегодня днем под Ишимом. На 255-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. От удара один из грузовиков загорелся.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в результате ДТП погиб водитель одной из фур, водитель второго грузовика получил ранения. В легковом автомобиле, по предварительным данным, пострадавших нет.

Видео: МЧС ТО.

Объезд организован через поселок Октябрьский, съезды с трассы на 252-м и 257-м километре автодороги Тюмень-Омск. На место трагедии выехал начальник отдела Госавтоинспекции «Ишимский» Виктор Ларионов.

Фото: ГАИ ТО
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