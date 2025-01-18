Трассу Тюмень — Омск полностью перекрыли из-за смертельного ДТП

Posted 18 января, 07:47
Published 18 января, 07:47
Modified 18 января, 08:17
Updated 18 января, 08:17
Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в результате ДТП погиб водитель одной из фур, водитель второго грузовика получил ранения. В легковом автомобиле, по предварительным данным, пострадавших нет.
Объезд организован через поселок Октябрьский, съезды с трассы на 252-м и 257-м километре автодороги Тюмень-Омск. На место трагедии выехал начальник отдела Госавтоинспекции «Ишимский» Виктор Ларионов.
Ранее «Наш Город» писал, что на 535-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск 16 января произошла массовая авария со смертельным исходом. Погибли два человека.