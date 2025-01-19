Водохранилище в Казахстане переполнено: Тюменскую область вновь затопит?

По словам ведущего инженера ПУ «Сергеевский гидроузел» Анатолия Гриднева, по данным на 16 января 2025 года перелив вода через гребень составлял 7 сантиметров. Абсолютная отметка уровня воды достигла 138,07 метра, что превышает критическую норму. Сброс воды в объёме 2 миллиона 315 тысяч кубометров через турбины проводится ежедневно. Для снижения уровня воды в водохранилище ведутся работы по углублению и расширению русла реки. Однако пока в зоне риска до сих пор остаются более 100 населенных пунктов, пишет Social Media.