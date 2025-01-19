Водохранилище в Казахстане переполнено: Тюменскую область вновь затопит?

Posted 19 января, 05:57
Published 19 января, 05:57
Modified 19 января, 05:59
Updated 19 января, 05:59
В настоящее же время водохранилище заполнено на 101%. По словам руководителя отдела областного филиала РГП «Казгидромет» Даурена Кощугулова, причинами подъема воды являются высокий уровень паводка минувшей весной, богатое на осадки лето и подъем грунтовых вод. Эксперт отмечает, что в 2025 году повторение паводка 2024 года не исключено, пишет 24.kz.
«Наблюдается формирование больших запасов влаги в почве. В 2-2,5 раза больше многолетних значений», — подчеркивает Даурен Кощугулов.
По словам ведущего инженера ПУ «Сергеевский гидроузел» Анатолия Гриднева, по данным на 16 января 2025 года перелив вода через гребень составлял 7 сантиметров. Абсолютная отметка уровня воды достигла 138,07 метра, что превышает критическую норму. Сброс воды в объёме 2 миллиона 315 тысяч кубометров через турбины проводится ежедневно. Для снижения уровня воды в водохранилище ведутся работы по углублению и расширению русла реки. Однако пока в зоне риска до сих пор остаются более 100 населенных пунктов, пишет Social Media.
Отметим, повышенный сброс воды на Сергеевском водохранилище Казахстана, через которое протекает река Ишим, может оказать негативное влияние на ситуацию с паводком в 2025 году на территории Тюменской области. В зоне затопления могут оказаться ряд городов и сел юга Тюменской области.
Не исключают повторение паводка 2024 году и в МЧС России. Еще в декабря прошлого года глава ведомства Александр Куренков заявил, что в 2025 году высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. В Тюменской области имеется риск подтоплений из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС.
Напомним, паводок-2024 в Тюменской области стал одним из самых масштабных и продолжительных за всю историю паводков в регионе. Затопленными оказались порядка 500 домов и 600 дачных участков. 79 домов были признаны непригодными для проживания.