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Posted 19 января, 05:57

Published 19 января, 05:57

Modified 19 января, 05:59

Updated 19 января, 05:59

Водохранилище в Казахстане переполнено: Тюменскую область вновь затопит?

Водохранилище в Казахстане переполнено: Тюменскую область вновь затопит?

19 января 2025, 05:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Паводок в Тюменской области в 2024 году
Рекордный уровень перелива зафиксирован на водохранилище в Северо-Казахстанской области. Ранее перелив на Сергеевком водохранилище продолжался до ноября, после чего вода шла на спад.

В настоящее же время водохранилище заполнено на 101%. По словам руководителя отдела областного филиала РГП «Казгидромет» Даурена Кощугулова, причинами подъема воды являются высокий уровень паводка минувшей весной, богатое на осадки лето и подъем грунтовых вод. Эксперт отмечает, что в 2025 году повторение паводка 2024 года не исключено, пишет 24.kz.

«Наблюдается формирование больших запасов влаги в почве. В 2-2,5 раза больше многолетних значений», — подчеркивает Даурен Кощугулов.

По словам ведущего инженера ПУ «Сергеевский гидроузел» Анатолия Гриднева, по данным на 16 января 2025 года перелив вода через гребень составлял 7 сантиметров. Абсолютная отметка уровня воды достигла 138,07 метра, что превышает критическую норму. Сброс воды в объёме 2 миллиона 315 тысяч кубометров через турбины проводится ежедневно. Для снижения уровня воды в водохранилище ведутся работы по углублению и расширению русла реки. Однако пока в зоне риска до сих пор остаются более 100 населенных пунктов, пишет Social Media.

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Отметим, повышенный сброс воды на Сергеевском водохранилище Казахстана, через которое протекает река Ишим, может оказать негативное влияние на ситуацию с паводком в 2025 году на территории Тюменской области. В зоне затопления могут оказаться ряд городов и сел юга Тюменской области.

Не исключают повторение паводка 2024 году и в МЧС России. Еще в декабря прошлого года глава ведомства Александр Куренков заявил, что в 2025 году высокие уровни воды прогнозируются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. В Тюменской области имеется риск подтоплений из-за повышенных сбросов с казахстанских ГЭС.

Напомним, паводок-2024 в Тюменской области стал одним из самых масштабных и продолжительных за всю историю паводков в регионе. Затопленными оказались порядка 500 домов и 600 дачных участков. 79 домов были признаны непригодными для проживания.

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