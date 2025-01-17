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Posted 17 января, 09:22

Published 17 января, 09:22

Modified 17 января, 09:24

Updated 17 января, 09:24

В Тобольске простятся с погибшим в СВО бойцом

В Тобольске простятся с погибшим в СВО бойцом

17 января 2025, 09:22
Фото: 1MI.

В Тобольске простятся с погибшим в СВО бойцом

Сюжет
Бойцы СВО
Житель Тобольска погиб в зоне специальной военной операции. Прощание с ним состоится в родном городе 20 января.

О гибели 32-летнего Ризвана Алиева сообщила в своем блоге в соцсети «ВКонтакте» его мать Алима Юлдашева. Известие быстро распространилось по пабликам Тобольска и Тюменской области. У тоболяка остались жена и сын. Бойца похоронят на Алемасовском кладбище «Аллея славы».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе СВО при исполнении служебного долга, проявив мужество и отвагу, героически погиб светлый и жизнерадостный человек Алиев Ризван Камильевич», — говорится в сообщении.

Прощание с погибшим запланировано на 20 января.

В Тюменской области простились с двумя погибшими на СВО бойцами
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Под сообщением в группе «Типичный Тобольск» жители области оставили около сотни комментариев с выражением соболезнования. Знакомые написали, что Ризван со школьных времен был добрым и душевным человеком. Многие отметили, что его жизнь оборвалась слишком рано.

«Ризванчик, спасибо за твой героизм! Соболезнования близким», «Ризвана знал, хороший парень. Очень жаль», «Ризвана знал со школьных времён, хороший парень, достойный», — написали тоболяки.

Ранее днем стало известно, что в зоне СВО погиб еще один житель Тобольска Гали Саитов. Он ушел в зону боевых действий в 2023 году и погиб при выполнении боевого задания в январе 2025-го.

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#Марина Коржина#Общество#Тобольск#СВО#Бойцы СВО
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