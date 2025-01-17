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Posted 17 января, 05:08

Published 17 января, 05:08

Modified 17 января, 05:10

Updated 17 января, 05:10

Тюменец дважды продал дом и через суд потребовал обратно

Тюменец дважды продал дом и через суд потребовал обратно

17 января 2025, 05:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Житель Нижнетавдинского района через суд потребовал вернуть ему дом, за который якобы не получил деньги. Оказалось, что еще пять лет назад он продал недвижимость другому человеку.

Дмитрий пришел в суд с иском к Михаилу и потребовал расторгнуть сделку по продаже дома, совершенную в 2022 году. Истец заявил, что оформил все документы, но запрошенных за дом 1,05 млн рублей так и не увидел. В апреле 2024 года он отправил Михаилу претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи, но ответа не получил.

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Ответчик передал суду подтверждение, что рассчитался за купленный дом, но с его настоящим владельцем. Оказалось, в 2017 году дом перешел к троюродному дяде Дмитрия при продаже земельного участка. В момент подписания договора в 2022 году Дмитрий знал об этом, но скрыл от покупателя. Сделка состоялась: дом перешел Михаилу, а деньги — настоящему владельцу.

Нижнетавдинский районный суд отказал Дмитрию в иске.

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#Марина Коржина#Общество#Недвижимость#Суд#Нижнетавдинский район
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