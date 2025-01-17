Тюменец дважды продал дом и через суд потребовал обратно

Дмитрий пришел в суд с иском к Михаилу и потребовал расторгнуть сделку по продаже дома, совершенную в 2022 году. Истец заявил, что оформил все документы, но запрошенных за дом 1,05 млн рублей так и не увидел. В апреле 2024 года он отправил Михаилу претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи, но ответа не получил.