Строительство жилья в Тюменской области подорожало на 12,6%

Posted 17 января, 03:48
Published 17 января, 03:48
Modified 17 января, 03:50
Updated 17 января, 03:50
Себестоимость строительства жилья за год выросла на 12,6%, следует из данных Дом.РФ. Квадратный метр нового жилья в среднем стоит 144,8 тыс. рублей, а максимальная стоимость установила новый рекорд в 544,5 тыс. рублей.
Расходы строительных компаний состоят не только из цены стройматериалов и стоимости работ. В эту сумму закладывают расходы на проектно-сметную документацию, подготовку и освоение участка, авторский надзор, долгосрочные инфляционные риски.
«Застройщики реализуют квартиры здесь и сейчас, а деньги с эскроу-счетов получают лишь после сдачи дома в эксплуатацию, а это около 2–3 лет. В цену закладывается уровень инфляции на период строительства», — пояснил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев порталу 72.RU.
По его словам, предлагаемые девелоперами скидки — самая реальная возможность сэкономить, потому что ждать падения цен на новостройки не стоит.
«Часть девелоперов при оплате за наличный расчет делает скидки на уровне 5–12%. Рассчитывать на большее снижение в уже существующих проектах вряд ли стоит. У застройщиков есть „коридор“ цен, ниже определенных значений они не смогут снизить цены», — сказал эксперт.
По итогам 2024 года строители в Тюменской области вышли на новый рекорд по объему построенного жилья — 2 598 тыс. квадратных метров. Почти половина готовых квадратов — дома под одну семью.