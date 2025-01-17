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Posted 17 января, 03:48

Published 17 января, 03:48

Modified 17 января, 03:50

Updated 17 января, 03:50

Строительство жилья в Тюменской области подорожало на 12,6%

Строительство жилья в Тюменской области подорожало на 12,6%

17 января 2025, 03:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Строить жилье в регионе стало заметно дороже — застройщикам приходится угадывать будущую инфляцию. Эксперт призвал не ждать снижения цен на новостройки.

Себестоимость строительства жилья за год выросла на 12,6%, следует из данных Дом.РФ. Квадратный метр нового жилья в среднем стоит 144,8 тыс. рублей, а максимальная стоимость установила новый рекорд в 544,5 тыс. рублей.

Расходы строительных компаний состоят не только из цены стройматериалов и стоимости работ. В эту сумму закладывают расходы на проектно-сметную документацию, подготовку и освоение участка, авторский надзор, долгосрочные инфляционные риски.

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«Застройщики реализуют квартиры здесь и сейчас, а деньги с эскроу-счетов получают лишь после сдачи дома в эксплуатацию, а это около 2–3 лет. В цену закладывается уровень инфляции на период строительства», — пояснил директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев порталу 72.RU.

По его словам, предлагаемые девелоперами скидки — самая реальная возможность сэкономить, потому что ждать падения цен на новостройки не стоит.

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«Часть девелоперов при оплате за наличный расчет делает скидки на уровне 5–12%. Рассчитывать на большее снижение в уже существующих проектах вряд ли стоит. У застройщиков есть „коридор“ цен, ниже определенных значений они не смогут снизить цены», — сказал эксперт.

По итогам 2024 года строители в Тюменской области вышли на новый рекорд по объему построенного жилья — 2 598 тыс. квадратных метров. Почти половина готовых квадратов — дома под одну семью.

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#Марина Коржина#Экономика#Бизнес#Недвижимость#Строительство#Тюменская область#Рост цен
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