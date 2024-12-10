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Posted 10 декабря, 10:11

Published 10 декабря, 10:11

Modified 10 декабря, 10:17

Updated 10 декабря, 10:17

Тюменец переписал на любимую квартиру, чтобы она простила измену, но остался ни с чем

Тюменец переписал на любимую квартиру, чтобы она простила измену, но остался ни с чем

10 декабря 2024, 10:11
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Недвижимость
В Тюмени герой-любовник решил вымолить прощения у своей сожительнице, с которой счастливо проживал более 15 лет, но даже передача ей имущества не помогла добиться милости от бывшей женщины. В итоге он лишился и квартиры, и женщины.

Как рассказали в пресс-службе судов, мужчина проживал с женщиной более 15 лет, но в какой-то момент сходил налево, о чем узнала женщина. Чтобы вымолить прощения — он предложил женщине вступить в брак, а после чего — переписал на нее свою квартиру. Женщина на такую сделку пошла.

Однако, в 2023 году история повторилась. Мужчина вновь изменил жене, съехал от нее к сестре и начал жить с соседкой. Когда же дело дошло до развода, а женщина решила продать переданную ей квартиру — мужчина вдруг воспрепятствовал.

На суде же он и признался, что подарил квартиру бывшей, чтобы она простила его и осталась с ним до конца жизни. Однако этого не произошло. Суд постановил передать женщине жилье в полную собственность, а мужчине — не мешать женщине распоряжаться своим имуществом.

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