Тюменец переписал на любимую квартиру, чтобы она простила измену, но остался ни с чем

Как рассказали в пресс-службе судов, мужчина проживал с женщиной более 15 лет, но в какой-то момент сходил налево, о чем узнала женщина. Чтобы вымолить прощения — он предложил женщине вступить в брак, а после чего — переписал на нее свою квартиру. Женщина на такую сделку пошла.