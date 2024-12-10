Тюменец переписал на любимую квартиру, чтобы она простила измену, но остался ни с чем

Posted 10 декабря, 10:11
Published 10 декабря, 10:11
Modified 10 декабря, 10:17
Updated 10 декабря, 10:17
Как рассказали в пресс-службе судов, мужчина проживал с женщиной более 15 лет, но в какой-то момент сходил налево, о чем узнала женщина. Чтобы вымолить прощения — он предложил женщине вступить в брак, а после чего — переписал на нее свою квартиру. Женщина на такую сделку пошла.
Однако, в 2023 году история повторилась. Мужчина вновь изменил жене, съехал от нее к сестре и начал жить с соседкой. Когда же дело дошло до развода, а женщина решила продать переданную ей квартиру — мужчина вдруг воспрепятствовал.
На суде же он и признался, что подарил квартиру бывшей, чтобы она простила его и осталась с ним до конца жизни. Однако этого не произошло. Суд постановил передать женщине жилье в полную собственность, а мужчине — не мешать женщине распоряжаться своим имуществом.