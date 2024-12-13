Тюменцы добились выдворения из дома соседки, таскавшей мусор в квартиру

Женщина же утверждала, что не проживает в этой квартире, ремонт сделать и вынести хлам не имеет возможности и приходит только кормить котов. В конечном итоге суд удовлетворил исковые требования департамента имущественных отношений администрации Тобольска, квартира была изъята и выставлена на общественные торги.