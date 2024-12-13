Тюменцы добились выдворения из дома соседки, таскавшей мусор в квартиру

Posted 13 декабря, 12:34
Published 13 декабря, 12:34
Modified 13 декабря, 13:43
Updated 13 декабря, 13:43
Как рассказали в пресс-службе судов, изначально квартира принадлежала мужчине, который скончался в 2021 году, тогда жилье перешло его родственнице, Елене.
После этого квартира превратилась в настоящий захламленный кусок жилплощади. Туда стаскивался мусор, хлам, отходы, а также проживали кошки, которые не получали должного ухода. После чего в доме завелись вредители.
Соседи Елены Д. подали на нее жалобы. Последней каплей стало то, что женщина воспрепятствовала входу представителей управляющей компании во время ремонта общих коридоров, что вынудило их обратиться в суд.
Женщина же утверждала, что не проживает в этой квартире, ремонт сделать и вынести хлам не имеет возможности и приходит только кормить котов. В конечном итоге суд удовлетворил исковые требования департамента имущественных отношений администрации Тобольска, квартира была изъята и выставлена на общественные торги.
Ранее сообщалось о том, что тюменец переписал на любимую квартиру, чтобы она простила измену, но остался ни с чем.