Офисный котик: тюменцы хотят брать питомцев на работу

Четверо из десяти владельцев кошек и собак против идеи брать их на работу. 44% тех, кто не держит домашних животных, не готовы работать рядом с источником шерсти. Противники котиков в офисе сослались на аллергию, неудобство от такого соседства и стресс для самих животных. 25% опрошенных нейтрально отнеслись к идее работать рядом с чьим-то или своим питомцем.