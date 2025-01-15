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Posted 15 января, 06:29

Published 15 января, 06:29

Modified 15 января, 10:01

Updated 15 января, 10:01

Офисный котик: тюменцы хотят брать питомцев на работу

Офисный котик: тюменцы хотят брать питомцев на работу

15 января 2025, 06:29
Фото: 1MI.
В Тюмени 27% опрошенных владельцев домашних животных хотят брать их с собой на работу. Противников котиков в офисе намного больше.

27% владельцев собак и 15% владельцев кошек иногда хотели бы приводить животных на работу, а 5% респондентов готовы нести питомцев в офис хоть завтра. Чаще других за появление питомцев в офисе высказывалась молодежь до 35 лет — 38%.

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Четверо из десяти владельцев кошек и собак против идеи брать их на работу. 44% тех, кто не держит домашних животных, не готовы работать рядом с источником шерсти. Противники котиков в офисе сослались на аллергию, неудобство от такого соседства и стресс для самих животных. 25% опрошенных нейтрально отнеслись к идее работать рядом с чьим-то или своим питомцем.

Самый необычный внештатный сотрудник появился на заправке под Тобольском: там живет медведь. Проезжающие мимо автомобилисты фотографируют и подкармливают зверя, а некоторые так стремятся сфотографироваться с ним, что забывают о собственной безопасности.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Работа#Домашние животные
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