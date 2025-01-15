Офисный котик: тюменцы хотят брать питомцев на работу

Posted 15 января, 06:29
Published 15 января, 06:29
Modified 15 января, 10:01
Updated 15 января, 10:01
27% владельцев собак и 15% владельцев кошек иногда хотели бы приводить животных на работу, а 5% респондентов готовы нести питомцев в офис хоть завтра. Чаще других за появление питомцев в офисе высказывалась молодежь до 35 лет — 38%.
Четверо из десяти владельцев кошек и собак против идеи брать их на работу. 44% тех, кто не держит домашних животных, не готовы работать рядом с источником шерсти. Противники котиков в офисе сослались на аллергию, неудобство от такого соседства и стресс для самих животных. 25% опрошенных нейтрально отнеслись к идее работать рядом с чьим-то или своим питомцем.
Самый необычный внештатный сотрудник появился на заправке под Тобольском: там живет медведь. Проезжающие мимо автомобилисты фотографируют и подкармливают зверя, а некоторые так стремятся сфотографироваться с ним, что забывают о собственной безопасности.